Дроны и ракеты атакуют Россию: что известно (видео)

Российские мониторинговые каналы сообщают об "ракетной опасности" в Московской области и об атаке на завод в Брянской области.

Около 17.00 российские мониторинговые каналы начали сообщать о воздушных тревогах и о "крылатых ракетах "Storm Shadow" в Брянской области Восток/Юг/Запад Московской области". Официальные СМИ не подтвердили и не опровергли данную информацию. Но позже появились новости об атаке на химический завод в Брянске. Фокус собрал все, что известно.

Российские мониторинговые каналы поспешили сообщить, что "по предварительной информации крылатые ракеты "Storm Shadow" уничтожены в приграничных регионах", потом сразу заявили об атаке "реактивных БПЛА".

Вскоре воздушную тревогу объявили и в Украине, но, вероятно, это произошло из-за работы российского ПВО.

Відео дня

Тем временем в Брянской области РФ воздушная тревога длится уже более часа. Губернатор региона Александр Богомаз уже поспешил сообщить, что "шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ над территорией нашего региона", а также заявил, что "пострадавших и разрушений нет".

В соцсетях россияне постят видео с пролетом ракет и реактивных дронов.

И появились сообщения о том, что был поражен Брянский химический завод в городе Сельцо - стратегический объект военно-промышленного комплекса России. Здесь производятся боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59". Также есть сообщения о том, что бы поражен склад боеприпасов.

Но официально подтверждения от российских властей нет. Известно только, что атака продолжается. О результатах будет известно позже.

Напомним, в ночь на 21 октября в Ростовской области России раздавались взрывы. Россияне жаловались на массированную атаку дронов.

А также Фокус писал, что мешает Путину положить конец войне в Украине.