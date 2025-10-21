Дрони і ракети атакують Росію: що відомо (відео)

Російські моніторингові канали повідомляють про "ракетну небезпеку" в Московській області та про атаку на завод у Брянській області.

Близько 17.00 російські моніторингові канали почали повідомляти про повітряні тривоги і про "крилаті ракети "Storm Shadow" у Брянській області, на Сході/Півдні/Заході Московської області". Офіційні ЗМІ не підтвердили і не спростували цю інформацію. Але пізніше з'явилися новини про атаку на хімічний завод у Брянську. Фокус зібрав усе, що відомо.

Російські моніторингові канали поспішили повідомити, що "за попередньою інформацією крилаті ракети "Storm Shadow" знищено в прикордонних регіонах", потім одразу заявили про атаку "реактивних БПЛА".

Незабаром повітряну тривогу оголосили і в Україні, але, ймовірно, це сталося через роботу російського ППО.

Тим часом у Брянській області РФ повітряна тривога триває вже понад годину. Губернатор регіону Олександр Богомаз уже поспішив повідомити, що "шість безпілотних літальних апаратів літакового типу виявлено та знищено підрозділами ППО Міністерства оборони РФ над територією нашого регіону", а також заявив, що "постраждалих і руйнувань немає".

У соцмережах росіяни постять відео з прольотом ракет і реактивних дронів.

І з'явилися повідомлення про те, що був вражений Брянський хімічний завод у місті Сельцо — стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу Росії. Тут виробляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси і компоненти крилатих ракет "Х-59". Також є повідомлення про те, що вражено склад боєприпасів.

Але офіційно підтвердження від російської влади немає. Відомо тільки, що атака триває. Про результати буде відомо пізніше.

