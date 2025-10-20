Путинская мясорубка: что на самом деле мешает главе Кремля решиться на прекращение войны

Вскоре в Будапеште должна состояться встреча руководителей Белого дома и Кремля по мирному урегулированию российско-украинской войны. Президент Украины уже выразил готовность присоединиться к переговорному марафону в венгерской столице. Чего в целом следует ожидать от нового дипломатического раунда, который пройдет на самом высоком — президентском уровне, выяснял Фокус.

Дональд Трамп опроверг информацию о том, что во время недавней встречи в Белом доме якобы заставлял Владимира Зеленского согласиться на передачу Российской Федерации всего Донбасса. "Мы считаем, что они должны просто остановиться на линиях, где они находятся", — добавил при этом президент США, общаясь с журналистами на борту Air Force One. "Пусть он (Донбасс — Фокус) будет разделен так, как он есть. Он разделен прямо сейчас. Я думаю, что 78% земли уже захвачено Россией", — отметил также глава Белого дома.

Кроме того, добавил он, стороны могут договориться "о чем-то позже", намекая таким образом на перспективы будущих переговоров по мирному урегулированию. Как известно, Трамп и Путин планируют в ближайшее время встретиться с тем, чтобы обсудить именно этот вопрос в Будапеште. В то же время президент Украины уже выразил готовность присоединиться к саммиту лидеров США и РФ в венгерской столице.

Какие переговорные позиции сейчас имеют Киев и Москва

Комментируя Фокусу перспективы будущих переговоров о прекращении российско-украинской войны политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отмечает: "К сожалению, и это, на мой взгляд, ключевой тезис, о котором сейчас нужно говорить, россияне нас обогнали. Телефонный звонок Путина Трампу, который произошел за день до встречи украинского и американского президентов это и был элемент этого обгона. Россияне чуть раньше поняли, что для Трампа вопрос "Томагавков" является просто вопросом подготовки переговорной почвы. Так же, как и тарифы, пошлины и любые другие угрозы — это просто подготовка к переговорному процессу и ничто больше. Россияне, поняв эту схему, сразу предложили встречу президентов США и РФ в Будапеште. Итак, россияне раскусили игру Трампа и сыграли на его эмоциях. В результате — вопрос "Томагавков" отпал сам по себе".

Сейчас, считает эксперт, Дональд Трамп наглядно продемонстрировал, что для него вопрос вооруженной поддержки Украины — это в первую очередь нарративный вопрос: "То есть, с помощью систематических угроз Трамп хочет получить начало переговоров. Кроме того, к сожалению, по факту телефонного разговора Трампа с Путиным и встречи главы Белого дома с президентом Зеленским, стало очевидно, что у США нет стратегии по российско-украинской войне. Да, у Трампа действительно есть желание начать переговоры между Путиным и Зеленским, есть желание быть медиатором и на этом все, точка. Такое положение вещей, откровенно говоря, не слишком позитивно для нас и отсылает к переговорам по Ближнему Востоку, где режим прекращения огня около сорока раз уже нарушил и ХАМАС, и армия обороны Израиля, а Трамп при этом не вмешивается. Почему? Потому что он своей цели достиг — они же подписали соглашение, которое названо его именем? Подписали. Вот и все, Трампу больше ничего и не нужно. К большому сожалению, такое же отношение у Трампа и к нашим проблемам".

Констатировав, что в кейсе российско-украинской войны президент США всячески пытается обойти углы эскалации, Александр Краев добавил: "Собственно, именно поэтому, когда россияне предложили прямой диалог, Трамп отказался от "Томагавков". Таким образом, нам заранее следует понимать, что Трамп будет угрожать чем угодно, но в конце концов ничего не сделает ни сейчас, ни после подписания соглашения о прекращении огня. То есть, к сожалению, ждать того, что Штаты будут гарантом прекращения огня или даже каким-то образом контролировать выполнение этого режима, не приходится".

По убеждению Александра Краева, по состоянию на сейчас мы находимся, говоря шахматным термином, в мительшпиле, когда на середине доски сконцентрированы все пешки, разыграны все основные фигуры и все может повернуться в любую сторону.

"С одной стороны, если Россия сейчас оступится, действуя нагло-провокационно, а м**кали именно так любят себя подавать, то шансы на то, что Трамп даст нам "Томагавки" существенно возрастет и мы должны не прекращать на этом настаивать. С другой же стороны, если Путин продолжит успешно заигрывать с Трампом, то их встреча в Будапеште перечеркнет нам на время любые поставки вооружения со стороны США. Впрочем, сейчас мы находимся в такой ситуации, которая не является благосклонной ни к нам, ни к россиянам. По сути, ситуация благосклонна только к Трампу, потому что именно к нему все будут идти с предложениями, пытаясь перетянуть его на свою сторону", — резюмирует эксперт.

О чем свидетельствует текущая игра Трампа и как действовать Украине

В то же время политолог Юрий Богданов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Я считаю, что по состоянию на сейчас большим достижением президента и украинской дипломатии в целом является то, что нам удалось избежать каких-либо обязательств перед американцами по мирному урегулированию с россиянами по их сценарию. А вот дальнейшая позиция Вашингтона во многом будет зависеть от того, как пройдет и чем завершится запланированная встреча Рубио с Лавровым, которая будет предшествовать переговорам Трампа с Путиным в Будапеште. В принципе, сценарий для нас пока положительный, потому что без каких-то обязательств россиян, никакого движения в мирном процессе не будет, а это уже хоть что-то. С другой стороны, мы уже убедились, что Уиткофф, который очень близок к Трампу, является откровенным врагом Украины и это довольно опасно".

Между тем официальный Киев, по мнению эксперта, сейчас должен продолжать настаивать на конструктивном сотрудничестве с Америкой, "потому что, в отличие от России, мы являемся надежным партнером, который много может дать США в смысле военных технологий и выступать в качестве европейского гаранта безопасности".

"Главное, что мы должны сейчас делать, это держать ту же линию, которая была до очередного восхищения (или имитации восхищения) Трампа Путиным после телефонного разговора с ним. Вообще, в случае с американским президентом нам придется все время немного подхалимничать, удерживая максимально вежливую коммуникацию, но не уступая при этом в принципиальных вопросах, в частности, согласии на переговоры на российских условиях", — говорит Юрий Богданов. Он также убежден, что в ближайшее время Путин не сможет получить никаких бонусов от Трампа. "Несмотря на то, что действующий президент США симпатизирует различным диктаторам, и Путину в том числе, все равно он уже не имеет того поля для маневра по давлению на Украину, которое имел в начале года, потому что это категорически не воспринимается его избирателями. Наши отношения с Трампом и компанией напоминают принцип: шаг вперед, два назад, потом два вперед, один назад и так далее. И учитывая психотип Трампа и его взгляды на политику, к сожалению, так будет и дальше. Но, как минимум, наши позиции сейчас намного крепче, чем были условно в феврале, когда Трамп откровенно требовал украинской капитуляции чтобы подружиться с Путиным", — подчеркивает Юрий Богданов. По его убеждению, никаких конструктивных переговоров по установлению мира Путин вести не собирается, а Трамп до сих пор находится в мире своих иллюзий, "где он вот-вот уговорит кремлевского диктатора прекратить войну".

"Трампу надо в конце концов понять, что от Америки не нужна роль посредника, а нужна роль страны, которая эффективно помогает принуждать Россию к реальным переговорам и адекватности. То есть, роль США — это не посредничество, а лидерство, от которого Трамп сейчас добровольно отказывается. Чем он при этом руководствуется, доподлинно непонятно, вероятно, каким-то своим представлением о прекрасном", — заключает Юрий Богданов.

На кого и почему в дальнейшем должна делать ставку Украина

В том, что никаких существенных сдвигов в мирно-переговорном процессе ожидать не следует, убежден политолог Александр Палий. "Украина готова остановиться "там, где все есть", а Путин — нет, потому что его просто разорвут после этого внутри собственной страны. То есть, для Путина крайне важно убить всех российских боевиков, чтобы они не вернулись озлобленные домой. Проще говоря, Путин превратил эту мясорубку в средство собственного выживания, потому что в противном случае известная акция его повара Пригожина покажется ему лишь легкой прогулкой. А я напомню, что во время бунта Пригожина все российское руководство, включая Путина, сбежало из Москвы", — аргументирует аналитик в разговоре с Фокусом.

Общая картина, констатирует эксперт, выглядит так, что "нам сейчас от Америки ничего серьезного ждать не приходится". "Дело в том, что Трампа интересуют исключительно собственные позиции — ему плевать, что будет с Америкой, и тем более с Украиной. То есть, Трамп — это человек, который проводит персоналистскую политику в индивидуальных интересах, а не национальных интересах Соединенных Штатов. В таких условиях говорить о какой-то стабильности не приходится, потому что получается так, что кто первый добежал до Трампа, тот и играет первую скрипку. Но эта "песня" очень нестабильна и постоянно меняется", — отмечает политолог.

В целом, по мнению Александра Палия, официальный Киев должен, продолжая конъюнктурное сотрудничество с США, действовать так, "как будто Америки не существует" и делать ключевую ставку на ведущих европейских игроков, в частности Францию, Германию, Великобританию, Италию, а также соседнюю Польшу. Указанные государства, констатирует эксперт, находятся с Украиной фактически в одной лодке, тогда как Трамп на самом деле холоден ко всякого рода угрозам, поскольку считает, что от всех бед США отделяет большой и теплый океан.