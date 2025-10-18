Трамп не сказал "нет": Зеленский надеется на передачу "Томагавков"

Президент Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме надеется, что США все-таки передадут Украине ракеты "Томагавк".

Глава государства подчеркнул, что РФ использует не только иранские беспилотники, но и собственные. Вместе с этим, вражеская армия атакует ракетами собственного производства и северокорейского. Зеленский в интервью NBC News добавил, что "трудно полагаться только на дроны", ведь нужны ракеты "Томагавк" для комбинированных ударов.

"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но пока не сказал "да", — сказал украинский президент.

Он добавил, что Путин боится возможной передачи этих ракет Украине, ведь это "изменит правила игры".

На встрече с Трампом 17 октября Зеленский заявил, что Украина готова заключить соглашение со Штатами о поставках ракет "Томагавк" в обмен на дроны украинского производства.

"Мы думаем, что лучше закончить эту войну без "Томагавков", я думаю мы близко к этому", — ответил Трамп.

Встреча Зеленского и Трампа

Вскоре после встречи президент США выложил сообщение на своей странице в сети Truth Social, где прокомментировал переговоры с Владимиром Зеленским. Он назвал встречу "интересной" и "теплой", и заявил, что сказал украинскому президенту, как и накануне Путину, что пришло время заключить соглашение.

А Зеленский назвал "очень продуктивной" встречу с американским коллегой. По его словам, также обсуждали дальнобойные возможности, но "решили не делать об этом заявления". Относительно "Томагавков" он призвал обратиться к американской стороне.

Напомним, Трамп и Зеленский выразили разные мнения относительно путей приближения мира в Украине.

Также Фокус ранее писал, что после встречи Трампа и Зеленского издание Axios раскрыло, что ответил президент США относительно предоставления ракет "Томагавк" Украине.