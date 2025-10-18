Встреча "была нелегкой": в Axios раскрыли, что ответил Трамп Зеленскому о "Томагавках" для Украины

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа была "напряженной". Во время закрытых переговоров Трамп сообщил свое решение о предоставлении Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк", которое не соответствует ожиданиям Киева.

Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что не планирует передавать Украине ракеты "Томагавк", по крайней мере пока. О подробностях закулисья переговоров в Белом доме рассказало издание Axios.

Об этом стало известно от двух источников, знакомых с этим вопросом.

"Президент Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время напряженной встречи в пятницу, что он не намерен предоставлять ракеты дальнего действия "Томагавк", по крайней мере на данный момент, как сообщили Axios два источника, знакомые с ходом встречи", — говорится в сообщении.

Один из источников отметил, что встреча "была нелегкой", а другой охарактеризовал закрытые переговоры лидеров как "плохие".

Как рассказывает издание, Владимир Зеленский летел в США с намерениями заручиться обещаниями Дональда Трампа о предоставлении нового вооружения для Украины. Однако он столкнулся с тем, что американский лидер "находился в другом настроении" на следующий день после телефонных переговоров, которые он провел с лидером РФ Владимиром Путиным.

Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что приоритетным в вопросах на пути к миру в Украине видит именно дипломатию, а не эскалацию конфликта, что может повлечь предоставление "Томагавков".

Источники также рассказали СМИ, что, несмотря на то, что на этот раз "никто не кричал" во время встречи, как это было в феврале, "Трамп был жестким". Отмечается, что он сделал несколько "резких" заявлений.

Зеленский, как утверждает один из источников, пытался настойчиво давить на Трампа, побуждая его к одобрению предоставления Киеву "Томагавков". Однако американский лидер "сопротивлялся" и не проявил гибкости.

Целью визита Зеленского было не только получение "Томагавков" от США, но и других систем вооружения. Зато Трамп не предоставил никаких подобных обязательств.

После встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 17 октября Владимир Зеленский дал брифинг журналистам. В ходе него лидер Украины озвучил главные итоги переговоров, в частности объявил о том, что приоритетным для Украины является прекращение огня, а также добавил, что "Мы должны остановиться там, где мы есть".

Кроме того, Владимир Зеленский упоминал о необходимости устойчивых гарантий безопасности от США на случай, если Россия снова захочет напасть на Украину.

