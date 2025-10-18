Зустріч "була нелегкою": в Axios розкрили, що відповів Трамп Зеленському про "Томагавки" для України

Зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа була "напруженою". Під час закритих переговорів Трамп повідомив своє рішення про надання Україні американських далекобійних ракет "Томагавк", яке не відповідає очікуванням Києва.

Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському, що не планує передавати Україні ракети "Томагавк", принаймні поки що. Про подробиці залаштунки переговорів у Білому домі розповіло видання Axios.

Про це стало відомо від двох джерел, обізнаних з цим питанням.

"Президент Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час напруженої зустрічі в п'ятницю, що він не має наміру надавати ракети дальньої дії "Томагавк", принаймні на цей момент, як повідомили Axios два джерела, обізнані з перебігом зустрічі", — йдеться у повідомленні.

Одне з джерел зазначило, що зустріч "була нелегкою", а інше схарактеризувало закриті переговори лідерів як "погані".

Відео дня

Як розповідає видання, Володимир Зеленський летів у США з намірами заручитися обіцянками Дональда Трампа щодо надання нового озброєння для України. Однак він зіткнувся з тим, що американський лідер "перебував в іншому настрої" наступного дня після телефонних переговорів, які він провів з лідером РФ Володимиром Путіним.

Дональд Трамп дав зрозуміти Володимиру Зеленському, що пріоритетним у питаннях на шляху до миру в Україні вбачає саме дипломатію, а не ескалацію конфлікту, що може спричинити надання "Томагавків".

Джерела також розповіли ЗМІ, що, попри те, що цього разу "ніхто не кричав" під час зустрічі, як це було у лютому, "Трамп був жорстким". Зазначається, що він зробив кілька "різких" заяв.

Зеленський, як стверджує одне із джерел, намагався наполегливо тиснути на Трампа, спонукаючи його до схвалення надання Києву "Томагавків". Однак американський лідер "чинив опір" і не проявив гнучкості.

Ціллю візиту Зеленського було не тільки отримання "Томагавків" від США, а й інших систем озброєння. Натомість Трамп не надав жодних подібних зобов'язань.

Зустріч Зеленського і Трампа: що заявив президент України після переговорів

Після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 17 жовтня Володимир Зеленський дав брифінг журналістам. В ході нього лідер України озвучив головні підсумки переговорів, зокрема оголосив про те, що пріоритетним для України є припинення вогню, а також додав, що "Ми повинні зупинитися там, де ми є".

Окрім того, Володимир Зеленський згадував про необхідність стійких гарантій безпеки від США на випадок, якщо Росія знову захоче напасти на Україну.

Нагадаємо, раніше у Reuters розповіли, чим пригощав Дональд Трамп Володимира Зеленського під час обіду 17 жовтня.

Також у Bloomberg 17 жовтня пояснили, чим саміт Трампа і Путіна у Будапешті небезпечний для України.