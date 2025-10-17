ЄС готує план впливу на Трампа: чому саміт з Путіним у Будапешті небезпечний для України, — ЗМІ

Європейські країни намагаються скоординувати дії перед новою зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка має відбутися в угорській столиці. Анонс саміту після їхньої тривалої телефонної розмови викликав стурбованість серед союзників США — вони побоюються, що Москва може скористатися цим для послаблення міжнародного тиску через війну в Україні.

Як повідомляє Bloomberg, лідери ЄС ведуть інтенсивні консультації, аби не допустити, щоб російський президент отримав політичну перевагу під час переговорів із Трампом. Сам американський президент готується до окремої зустрічі у Вашингтоні з Володимиром Зеленським, який просить у США ракетні системи Tomahawk, щоб посилити можливості Збройних сил України.

Джерела видання серед європейських дипломатів вважають, що Путін навмисно втрутився у процес, коли Вашингтон почав демонструвати більшу підтримку Києву. За їхніми словами, Кремль намагається перехопити ініціативу й зірвати перемовини Зеленського у Білому домі.

У Брюсселі наполягають, що Європейський Союз має виступити єдиним фронтом і стримати можливий вплив Кремля на американську адміністрацію. Один із високопосадовців запропонував залучити до процесу президента Фінляндії Александера Стубба, який уже брав участь у переговорах у Білому домі після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

"Новий саміт фактично зупиняє нинішній курс Вашингтона на посилення тиску проти Москви, — зазначив директор берлінського Центру Карнегі "Росія—Євразія" Олександр Габуєв. — Це серйозний виклик для України".

Наразі невідомо, чи планується участь Зеленського у майбутній зустрічі. Проте сам вибір місця — Будапешт — уже викликав занепокоєння в європейських столицях. Попередня зустріч Трампа з Путіним на Алясці завершилася без реальних результатів: російський президент не зробив жодних поступок, а навпаки, посилив військові атаки проти України.

Після того саміту Зеленський разом із кількома європейськими лідерами вирушив до Вашингтона, щоб переконати Трампа не зменшувати підтримку Києва. У підсумку Трамп погодився долучитися до гарантій безпеки України та відтермінувати обговорення будь-яких територіальних компромісів із Росією.

Європейські урядовці сподіваються, що цього разу Трамп зважить на досвід попередньої зустрічі, коли Путін не виконав жодних домовленостей.

Європа протидіє спробам Кремля впливати на США

Після успішного посередництва у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, Трамп знову переключив увагу на російсько-українську війну. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав оголошення про саміт у Будапешті "ознакою серйозних намірів" президента США шукати шляхи миру.

"Якщо приклад угоди між Ізраїлем і ХАМАС стане орієнтиром, Трамп може застосувати подібну стратегію і до України", — сказав Мерц у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тим часом російські війська продовжують щоденні атаки по українських містах і просування на сході та півдні. За словами джерел, Дональд Трамп дедалі частіше висловлює невдоволення через небажання Кремля зупинити бойові дії, однак поки що не запроваджує нових санкцій. Його риторика щодо Володимира Зеленського теж змінилася — від холодної на початку року до більш партнерської зараз.

Українська сторона розраховує скористатися цим періодом, щоб домогтися від США постачання систем протиповітряної оборони, ракет Tomahawk та енергоресурсів. Водночас аналітики припускають, що Москва може спробувати вплинути на президента США. Експертка лондонського Королівського об’єднаного інституту служб Емілі Ферріс вважає, що Кремль, ймовірно, намагатиметься показати себе як сторону, готову до компромісу, щоб послабити позиції України.

Видання зазначає, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підкреслив: жодне рішення щодо України не може ухвалюватися без її участі. Він додав, що переговори в Будапешті варто розглядати як другу спробу після зустрічі на Алясці переконати Путіна розпочати реальні перемовини з Києвом.

Нагадаємо, що 17 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його особисто зустрів лідер США Дональд Трамп.

Також Фокус повідомляв, що під час саміту на Алясці 15 серпня Дональд Трамп намагався домовитися з Володимиром Путіним про припинення війни з Україною, але зустрів відмову та різку реакцію російського лідера. За даними Finantial Times, переговори за зачиненими дверима були напруженими та стали найнижчою точкою у відносинах Трампа та Путіна.