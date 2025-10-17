Грозився піти та скасував обід: Трамп підвищував голос на Путіна на саміті в Анкориджі, — FT

Під час саміту на Алясці 15 серпня президент США Дональд Трамп сподівався досягти з президентом РФ Володимиром Путіним угоди про припинення вторгнення в Україну, але той відхилив пропозиції та почав "історичну" лекцію. Приголомшений Трамп кілька разів підвищив голос і погрожував піти.

Про залаштунки зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі пише 17 жовтня Finantial Times із посиланням на кількох обізнаних з переговорами осіб. За словами інсайдерів, за зачиненими дверима перемовини йшли напружено, і цей саміт став найнижчою точкою у відносинах президентів США та РФ, яка спричинила зміну позицій Трампа на користь України.

Трамп зустрів Путіна на Алясці рукостисканням і широкою посмішкою, але під час закритої частини переговорів теплота швидко зникла. За словами інсайдерів, у присутності кількох радників Путін відхилив пропозицію США щодо припинення вогню в обмін на послаблення санкцій і наполягав на тому, що війна може бути завершена лише за умови капітуляції України та передавання Росії більшої частини території на Донбасі.

Після цього, за словами джерел, російський президент почав розлогу "історичну" промову від часів середньовічних князів, таких як Рюрик і Ярослав Мудрий, та згадав кілька постатей, зокрема гетьмана XVII століття Богдана Хмельницького, щоб обґрунтувати свої заяви про те, що українці та росіяни нібито є "однією нацією".

Здивований Трамп кілька разів підвищував голос і в якийсь момент пригрозив залишити саміт, розповіли інсайдери. Врешті президент США перервав переговори та скасував запланований обід, на якому делегації мали обговорити економічні зв'язки та подальшу співпрацю.

На зустрічі Путіна і Трампа РФ відкинула пропозиції США

Два знайомих з питанням джерела розповіли, що Дональд Трамп на Алясці заявив про готовність визнати окупований у 2014 році Крим російською територію та змусити Україну відступити з деяких передових позицій на Донбасі, якщо ЗС РФ припинять бойові дії. Проте для Путіна позиція Трампа була неприйнятною, оскільки він хотів повної капітуляції України, зазначили журналісти.

Нагадаємо, після телефонної розмови з лідером РФ 16 жовтня Трамп анонсував особисту зустріч із Путіним в Будапешті для обговорення завершення війни в Україні.

Того ж дня Трамп заявив, що далекобійні ракети "Томагавк", які просить Київ, потрібні самим американцям. При цьому Трамп сказав, що ідея постачання Україні цих боєприпасів "не сподобалася" Путіну, а на питання щодо накладення додаткових санкцій на РФ відповів, що зараз "не найкращий час".