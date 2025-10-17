Грозился уйти и отменил обед: Трамп повышал голос на Путина на саммите в Анкоридже, — FT

Во время саммита на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп надеялся достичь с президентом РФ Владимиром Путиным соглашения о прекращении вторжения в Украину, но тот отклонил предложения и начал "историческую" лекцию. Ошеломленный Трамп несколько раз повысил голос и угрожал уйти.

О закулисье встречи Путина и Трампа в Анкоридже пишет 17 октября Finantial Times со ссылкой на нескольких осведомленных с переговорами лиц. По словам инсайдеров, за закрытыми дверями переговоры шли напряженно, и этот саммит стал самой низкой точкой в отношениях президентов США и РФ, которая вызвала изменение позиций Трампа в пользу Украины.

Трамп встретил Путина на Аляске рукопожатием и широкой улыбкой, но во время закрытой части переговоров теплота быстро исчезла. По словам инсайдеров, в присутствии нескольких советников Путин отклонил предложение США о прекращении огня в обмен на ослабление санкций и настаивал на том, что война может быть завершена только при условии капитуляции Украины и передачи России большей части территории на Донбассе.

После этого, по словам источников, российский президент начал обширную "историческую" речь от времен средневековых князей, таких как Рюрик и Ярослав Мудрый, и вспомнил несколько фигур, в частности гетмана XVII века Богдана Хмельницкого, чтобы обосновать свои заявления о том, что украинцы и русские якобы являются "одной нацией".

Удивленный Трамп несколько раз повышал голос и в какой-то момент пригрозил покинуть саммит, рассказали инсайдеры. В конце концов президент США прервал переговоры и отменил запланированный обед, на котором делегации должны были обсудить экономические связи и дальнейшее сотрудничество.

Два знакомых с вопросом источника рассказали, что Дональд Трамп на Аляске заявил о готовности признать оккупированный в 2014 году Крым российской территорией и заставить Украину отступить с некоторых передовых позиций на Донбассе, если ВС РФ прекратят боевые действия. Однако для Путина позиция Трампа была неприемлемой, поскольку он хотел полной капитуляции Украины, отметили журналисты.

Напомним, после телефонного разговора с лидером РФ 16 октября Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения завершения войны в Украине.

В тот же день Трамп заявил, что дальнобойные ракеты "Томагавк", которые просит Киев, нужны самим американцам. При этом Трамп сказал, что идея поставки Украине этих боеприпасов "не понравилась" Путину, а на вопрос о наложении дополнительных санкций на РФ ответил, что сейчас "не лучшее время".