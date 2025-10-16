"Нам нужны "Томагавки": Трамп сделал заявление о встрече с Путиным и новом оружии для Украины (видео)

Президент США Дональд Трамп анонсировал "скорую" встречу с главой РФ Владимиром Путиным, а также объявил, что дальнобойные американские "Томагавки" нужны его стране и Путину идея передачи этих ракет "не понравилась".

Также американский лидер в очередной раз заявил, что верит в то, что сможет завершить российско-украинскую войну. Об этом Дональд Трамп рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.

Когда репортер спросил у президента США, есть ли у него график по проведению встречи с Владимиром Путиным, тот ответил, что надеется на это в течение двух недель.

"Примерно в течение двух недель, достаточно быстро", — отметил президент США.

Трамп о ракетах "Томагавк" для Украины: "Они тоже нам нужны"

Репортеры также спросили у Трампа относительно его решения о ракетах "Томагавк" для Украины. На это американский лидер не дал четкого ответа, заявив лишь, что эти ракеты нужны самим американцам.

"Нам нужны "Томагавки" — у США их много, но они нужны нам. Мы не можем истощать нашу страну. Они тоже нам нужны", — пояснил американский лидер.

Дональд Трамп вспомнил свой разговор с Путиным, который состоялся 16 октября. Он рассказал, что спросил у кремлевского лидера, не против ли тот, чтобы США предоставили украинцам "Томагавки". Однако эта идея Путину, по словам Трампа, "не понравилась".

"Я сказал Путину: "Вы не против, если я передам несколько тысяч ракет "Томагавк" вашим оппонентам?". Ему эта идея не понравилась", — отметил американский лидер.

Кроме того, у Дональда Трампа спросили о готовности наложить дополнительные санкции на Россию с целью усиления давления для мирного диалога. На это американский лидер ответил, что сейчас "не лучшее время" для санкций. Однако при этом добавил, что не против новых ограничений для Кремля.

Сам разговор с Путиным 16 октября, по словам Трампа, был "продуктивным" и таким, что "может привести к миру".

В ходе разговора с журналистами президент США упомянул также о роли Европы в урегулировании войны в Украине. По его словам, европейские лидеры стремятся к завершению конфликта, однако "не в состоянии этого сделать". Зато Трамп надеется, что ему удастся положить конец войне.

"Европа хочет положить конец войне в Украине, но не в состоянии этого сделать. Я в состоянии это сделать. Я думаю, что мы добьемся успеха", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что встретится с Владимиром Путиным в Будапеште.

РосСМИ после разговора Трампа и Путина заявили, что лидеры общались о "Томагавках" и ситуации на фронте.