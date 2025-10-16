"Нам потрібні "Томагавки": Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним і нову зброю для України (відео)

Президент США Дональд Трамп анонсував "швидку" зустріч з очільником РФ Володимиром Путіним, а також оголосив, що далекобійні американські "Томагавк" потрібні його країні і Путіну ідея передачі цих ракет "не сподобалася".

Також американський лідер вкотре заявив, що вірить у те, що зможе завершити російсько-українську війну. Про це Дональд Трамп розповів під час пресконференції у Білому домі.

Коли репортер запитав у президента США, чи є у нього графік щодо проведення зустріч з Володимиром Путіним, той відповів, що сподівається на це упродовж двох тижнів.

"Приблизно протягом двох тижнів, досить швидко", — зазначив президент США.

Трамп про ракети "Томагавк" для України: "Вони теж нам потрібні"

Репортери також запитали у Трампа щодо його рішення про ракети "Томагавк" для України. На це американський лідер не дав чіткої відповіді, заявивши лише, що ці ракети потрібні самим американцям.

"Нам потрібні "Томагавки" — у США їх багато, але вони потрібні нам. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони теж нам потрібні", — пояснив американський лідер.

Дональд Трамп пригадав свою розмову з Путіним, яка відбулася 16 жовтня. Він розповів, що запитав у кремлівського лідера, чи той не проти, аби США надали українцям "Томагавки". Однак ця ідея Путіну, за словами Трампа, "не сподобалася".

"Я сказав Путіну: "Ви не проти, якщо я передам кілька тисяч ракет "Томагавк" вашим опонентам?". Йому ця ідея не сподобалася", — зазначив американський лідер.

Окрім того, у Дональда Трампа спитали щодо готовності накласти додаткові санкції на Росію з метою посилення тиску задля мирного діалогу. На це американський лідер відповів, що зараз "не найкращий час" для санкцій. Однак при цьому додав, що не проти нових обмежень для Кремля.

Сама розмова з Путіним 16 жовтня, за словами Трампа, була "продуктивною" і такою, що "може призвести до миру".

У ході розмови з журналістами президент США згадав також про роль Європи у врегулюванні війни в Україні. За його словами, європейські лідери прагнуть завершення конфлікту, однак "не в змозі цього зробити". Натомість Трамп сподівається, що йому вдасться покласти край війні.

"Європа хоче покласти край війні в Україні, але не в змозі цього зробити. Я в змозі це зробити. Я думаю, що ми досягнемо успіху", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп повідомив у соцмережах, що зустрінеться з Володимиром Путіним у Будапешті.

РосЗМІ після розмови Трампа і Путіна заявили, що лідери спілкувалися про "Томагавки" та ситуацію на фронті.