Зеленський та Трамп зустрілися у Білому домі: перші подробиці (відео)

17 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його особисто зустрів лідер США Дональд Трамп. Відомо, що зустріч проходитиме у закритому режимі.

За інформацією Clash Report, Трамп привітав Зеленського і відзначив його як "дуже сильного лідера, який пройшов через багато випробувань". Американський політик також зазначив, що між ними "встановилися дуже хороші стосунки".

Зі свого боку Зеленський повідомив, що під час перебування у США він зустрівся з провідними американськими енергетичними компаніями, які готові підтримати Україну після атак на інфраструктуру, а також провів переговори з військовими компаніями щодо посилення системи протиповітряної оборони.

Перед початком зустрічі Трамп висловив переконання, що і він, і Зеленський зацікавлені у завершенні війни. Американський президент додав, що зустріч у Будапешті, ймовірно, буде подвійною і дозволить підтримувати регулярний контакт із Зеленським.

Щодо військової допомоги він зазначив, що "нам потрібні Томагавки та багато інших озброєнь, які ми надсилаємо в Україну", проте сподівається на завершення війни без їх застосування. Він додав, що цікавиться українськими безпілотниками, які, на його думку, дуже ефективні, хоча "нічого не зрівняється з літаками".

Зі свого боку Зеленський підкреслив, що Україна прагне миру, але для цього необхідно чинити тиск на Росію, оскільки "Путін цього не хоче".

Окрім цього, журналіст запитав Дональда Трампа, чи вважає він, що Україна зможе повернути всі території, втрачені через війну. У відповідь американський лідер зазначив: "Цього ніколи не знаєш". Він додав, що за його спостереженнями жоден президент США раніше не завершував жодну війну: "Багато хто розпочинає конфлікти, але не в змозі їх закінчити".

Ба більше, Трамп охарактеризував повномасштабну війну в Україні як дев’ятий конфлікт, який він має намір завершити.

"Я люблю закінчувати війни. У цій війні буде досягнутий успіх", — запевнив він, додаючи, що під час спілкування з Путіним отримав багато вражаючих повідомлень.

Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що Україна та США можуть тісно співпрацювати для зміцнення виробництва озброєння. Україна та США можуть співпрацювати над виробництвом озброєнь. Він зазначив, що Україна має дрони, а США – Томагавки, і разом вони можуть зміцнити оборонні можливості.

"Україна має тисячі дронів, але немає Томагавків. США мають Томагавки та інші ракети, але вони можуть також використовувати наші дрони. Тому ми можемо працювати разом і зміцнити американське виробництво", — підкреслив президент України під час переговорів у Білому домі.

Новина доповнюється…