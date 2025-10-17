ЕС готовит план влияния на Трампа: почему саммит с Путиным в Будапеште опасен для Украины, — СМИ

Европейские страны пытаются скоординировать действия перед новой встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая должна состояться в венгерской столице. Анонс саммита после их длительного телефонного разговора вызвал обеспокоенность среди союзников США — они опасаются, что Москва может воспользоваться этим для ослабления международного давления из-за войны в Украине.

Как сообщает Bloomberg, лидеры ЕС ведут интенсивные консультации, чтобы не допустить, чтобы российский президент получил политическое преимущество во время переговоров с Трампом. Сам американский президент готовится к отдельной встрече в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, который просит у США ракетные системы Tomahawk, чтобы усилить возможности Вооруженных сил Украины.

Источники издания среди европейских дипломатов считают, что Путин намеренно вмешался в процесс, когда Вашингтон начал демонстрировать большую поддержку Киеву. По их словам, Кремль пытается перехватить инициативу и сорвать переговоры Зеленского в Белом доме.

В Брюсселе настаивают, что Европейский Союз должен выступить единым фронтом и сдержать возможное влияние Кремля на американскую администрацию. Один из высокопоставленных чиновников предложил привлечь к процессу президента Финляндии Александера Стубба, который уже участвовал в переговорах в Белом доме после встречи Трампа и Путина на Аляске.

"Новый саммит фактически останавливает нынешний курс Вашингтона на усиление давления против Москвы, — отметил директор берлинского Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев, — Это серьезный вызов для Украины".

Пока неизвестно, планируется ли участие Зеленского в предстоящей встрече. Однако сам выбор места — Будапешт — уже вызвал беспокойство в европейских столицах. Предыдущая встреча Трампа с Путиным на Аляске завершилась без реальных результатов: российский президент не сделал никаких уступок, а наоборот, усилил военные атаки против Украины.

После того саммита Зеленский вместе с несколькими европейскими лидерами отправился в Вашингтон, чтобы убедить Трампа не уменьшать поддержку Киева. В итоге Трамп согласился присоединиться к гарантиям безопасности Украины и отсрочить обсуждение любых территориальных компромиссов с Россией.

Европейские чиновники надеются, что на этот раз Трамп учтет опыт предыдущей встречи, когда Путин не выполнил никаких договоренностей.

Европа противодействует попыткам Кремля влиять на США

После успешного посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, Трамп снова переключил внимание на российско-украинскую войну. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал объявление о саммите в Будапеште "признаком серьезных намерений" президента США искать пути мира.

"Если пример соглашения между Израилем и ХАМАС станет ориентиром, Трамп может применить подобную стратегию и к Украине", — сказал Мерц в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тем временем российские войска продолжают ежедневные атаки по украинским городам и продвижение на востоке и юге. По словам источников, Дональд Трамп все чаще выражает недовольство из-за нежелания Кремля остановить боевые действия, однако пока не вводит новых санкций. Его риторика в отношении Владимира Зеленского тоже изменилась — от холодной в начале года до более партнерской сейчас.

Украинская сторона рассчитывает воспользоваться этим периодом, чтобы добиться от США поставок систем противовоздушной обороны, ракет Tomahawk и энергоресурсов. В то же время аналитики предполагают, что Москва может попытаться повлиять на президента США. Эксперт лондонского Королевского объединенного института служб Эмили Феррис считает, что Кремль, вероятно, будет пытаться показать себя как сторону, готовую к компромиссу, чтобы ослабить позиции Украины.

Издание отмечает, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль подчеркнул: ни одно решение по Украине не может приниматься без ее участия. Он добавил, что переговоры в Будапеште следует рассматривать как вторую попытку после встречи на Аляске убедить Путина начать реальные переговоры с Киевом.

Напомним, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его лично встретил лидер США Дональд Трамп.

Также Фокус сообщал, что во время саммита на Аляске 15 августа Дональд Трамп пытался договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны с Украиной, но встретил отказ и резкую реакцию российского лидера. По данным Finantial Times, переговоры за закрытыми дверями были напряженными и стали самой низкой точкой в отношениях Трампа и Путина.