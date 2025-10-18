Вишукане меню в американському стилі: ЗМІ дізналися, чим Трамп пригощав Зеленського під час зустрічі

17 жовтня відбулися переговори президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського у Білому домі. В ході зустрічі відбувся також спільний обід, на якому Трамп пригощав Зеленського вишуканими стравами, відмовившись від звичної для таких подій їжі.

Цього разу Дональд Трамп не подавав на стіл яловичину гостям Білого дому, як це було заведено зазвичай. Натомість м'ясна страва на обіді була приготована із курки. Про це повідомили журналісти агентства Reuters з місця подій.

Обід традиційно складався з різних страв: холодної закуски, основної страви та десерту. Про це свідчили золоті картки, розміщені на столі перед ланчем.

Ось що приготували у Білому домі на закуску, основну страву та десерт лідерам:

закуска: осінній зелений салат з хрусткими артишоками та лимонним вінегретом з нарізаним фенхелем;

основна страва: смажена курка з картоплею, фрікасе з стручкового гороху та руколою з розмариновим айолі;

десерт: яблука Макінтош та карамельний шифон з морозивом з клементинів та чорничним соусом.

Відео дня

Зазначимо, що яблука Макінтош — популярний сорт у країнах Північної Америки та Нової Англії. З цих плодів готують традиційні десерти.

Зустріч Зеленського і Трампа: що відомо

17 жовтня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Володимиром Зеленським. Як повідомило видання Clash Report, перші хвилини минули у доброзичливій атмосфері. Трамп привітав Зеленського, назвавши його "сильним лідером".

Після переговорів Володимир Зеленський дав брифінг пресі, в ході якого озвучив головні підсумки переговорів з Трампом. Він зокрема заявив про те, що сторони повинні зупинитися "там, де ми є", а тоді продовжити діалог.

Нагадаємо, 18 вересня у The New Yokr Times розповіли, чим пригощали Трампа на бенкеті з королівською родиною.