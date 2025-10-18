Изысканное меню в американском стиле: СМИ узнали, чем Трамп угощал Зеленского во время встречи

17 октября состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. В ходе встречи состоялся также совместный обед, на котором Трамп угощал Зеленского изысканными блюдами, отказавшись от привычной для таких событий еды.

На этот раз Дональд Трамп не подавал на стол говядину гостям Белого дома, как это было принято обычно. Вместо этого мясное блюдо на обеде было приготовлено из курицы. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters с места событий.

Обед традиционно состоял из разных блюд: холодной закуски, основного блюда и десерта. Об этом свидетельствовали золотые карточки, размещенные на столе перед ланчем.

Вот что приготовили в Белом доме на закуску, основное блюдо и десерт лидерам:

закуска: осенний зеленый салат с хрустящими артишоками и лимонным винегретом с нарезанным фенхелем;

основное блюдо: жареная курица с картофелем, фрикасе из стручкового гороха и рукколой с розмариновым айоли;

десерт: яблоки Макинтош и карамельный шифон с мороженым из клементинов и черничным соусом.

Отметим, что яблоки Макинтош — популярный сорт в странах Северной Америки и Новой Англии. Из этих плодов готовят традиционные десерты.

Встреча Зеленского и Трампа: что известно

17 октября Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Владимиром Зеленским. Как сообщило издание Clash Report, первые минуты прошли в доброжелательной атмосфере. Трамп поздравил Зеленского, назвав его "сильным лидером".

После переговоров Владимир Зеленский дал брифинг прессе, в ходе которого озвучил главные итоги переговоров с Трампом. Он в частности заявил о том, что стороны должны остановиться "там, где мы есть", а тогда продолжить диалог.

