Стол длиной с 16-этажный дом: чем угощали Трампа на банкете с королевской семьей

Во время двухдневного государственного визита Дональда Трампа в Великобританию Лондон охватили протесты, в которых приняли участие тысячи людей. Однако несмотря на это, британское правительство и королевская семья устроили бывшему президенту США торжественный прием с роскошными церемониями. Кульминацией стал государственный ужин в Виндзорском замке.

Празднование состоялось в Зале Святого Георгия, где за длинным банкетным столом на 155 футов (примерно 47 метров) были рассажены политические лидеры, бизнес-элита и члены королевской семьи. Среди гостей — президент Трамп с женой Меланией, король Чарльз III, принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин, пишет The New Yokr Times.

Также на ужине присутствовали премьер-министр Кир Стармер, руководитель Apple Тим Кук, медиамагнат Руперт Мердок и глава OpenAI Сэм Альтман. В целом ужин собрал около 160 гостей, обслуживало которых более сотни сотрудников.

Чем кормили Трампа в Британии

Меню было изысканным: панна-кота из кресс-салата с пармезановым печеньем и салатом из перепелиных яиц, органическая курица из Норфолка, запеченная в цукини с ароматным соусом, а на десерт — ванильное мороженое с малиновым сорбетом и сливами.

Хотя Дональд Трамп не употребляет алкоголь, организаторы включили в карту вин особые позиции: портвейн урожая 1945 года в честь его 45-го президентства и коньяк 1912 года, символизирующий год рождения его матери. Для вечера даже создали авторский коктейль — "Transatlantic Whisky Sour" с виски Johnnie Walker Black, мармеладом, ореховой пеной и маршмеллоу в форме звезды.

Таким образом, несмотря на протесты на улицах, официальный прием подчеркнул важность дипломатических отношений между США и Великобританией.

