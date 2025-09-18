Маленький сюрприз: Мелания Трамп и Камилла надели платья в цветах украинского флага

Президент США вместе с Первой леди прибыли с визитом в Великобританию. Во время мероприятия в замке Мелания и королева Камилла поразили своими нарядами, которые напомнили украинцам цвета сине-желтого флага.

Во время государственного визита Дональда Трампа в Великобританию одна деталь ужина в Виндзорском дворце вызвала особое внимание. Первая леди США Мелания Трамп и королева Камилла выбрали наряды, которые вместе образовали цветовое сочетание, напрямую ассоциируемое с украинским флагом. Фото королевская семья опубликовала в соцсети X.

Образы Мелании Трамп и королевы Камиллы и Мелании Трамп

Мелания появилась в длинном желтом платье Carolina Herrera с открытыми плечами, дополненном лиловым поясом, изумрудными серьгами и туфлями от Manolo Blahnik. Королева Камилла, в свою очередь, выбрала вечернее платье насыщенного синего оттенка. Вместе их образы составили символический сине-желтый дуэт, который в соцсетях уже сравнили с украинским флагом.

Королева Камилла и Мелания Трамп Фото: Reuters

Визит Трампа в Великобританию

Король Великобритании Чарльз III устроил в Виндзорском замке пышный государственный ужин в честь американского президента Дональда Трампа, который уже во второй раз прибыл с визитом. Во время своего выступления на банкете монарх вспомнил Украину.

Ужин стал кульминацией визита, и на нем присутствовали 160 гостей, включая высокопоставленных чиновников США Марко Рубио и Скотта Бессента, а также ведущих бизнесменов, таких как Руперт Мердок, Сэм Альтман и Тим Кук.

