Король Чарльз III заявил о поддержке Украины: как отреагировал Трамп (видео)

Король Великобритании Чарльз III устроил в Виндзорском замке пышный государственный ужин в честь американского президента Дональда Трампа, который уже второй раз прибыл с визитом. Во время своего выступления на банкете монарх упомянул Украину.

Related video

Ужин стал кульминацией визита, и на нем присутствовали 160 гостей, включая высокопоставленных чиновников США Марко Рубио и Скотта Бессента, а также ведущих бизнесменов, таких как Руперт Мердок, Сэм Альтман и Тим Кук, сообщает Kyiv Post.

В своей речи монарх говорил о дружбе и сотрудничестве между странами, общем противостоянии тирании в двух мировых войнах, защите окружающей среды.

Особое внимание король уделил Украине.

"В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы победить силы тирании. Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", – сказал Его Величество.

Он также отметил дипломатические усилия Трампа по "поиску решений некоторых из самых сложных конфликтов в мире ради обеспечения мира".

Во время этих слов глава Белого дома кивнул, что заметили все, кто внимательно наблюдал за выступлением короля.

Выступая после короля, Трамп выразил огромную благодарность за второй государственный визит, назвав его "одной из самых высоких почестей в моей жизни".

Американский лидер добавил, что стал первым президентом США, удостоенным такой чести, и выразил надежду, что этот факт останется уникальным.

Аналитики считают, что личная симпатия Трампа к британскому королю может повлиять на его решение приблизить мир в Украине, поскольку Чарльз III последовательно выступает за поддержку государства, ставшего жертвой агрессии путинской России.

Королева Великобритании и первая леди США как бы намекают на поддержку Украины своими нарядами Фото: Getty

Тем временем активисты, выступавшие против визита Трампа, не сидели сложа руки. Сначала они разместили на лужайке перед Виндзорским замком огромное фото политика с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, а затем спроецировали снимки и видео этих двух людей на стены королевской резиденции.

Ранее сообщалось, почему Мелания Трамп надела в Виндзоре гигантскую шляпу.

Также напомним, что во время визита в Виндзорский замок Мелания и Дональд спали в разных комнатах.