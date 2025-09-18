Король Чарльз III заявив про підтримку України: як відреагував Трамп (відео)

Король Великої Британії Чарльз III влаштував у Віндзорському замку пишну державну вечерю на честь американського президента Дональда Трампа, який уже вдруге прибув із візитом. Під час свого виступу на банкеті монарх згадав Україну.

Вечеря стала кульмінацією візиту, і на ній були присутні 160 гостей, включно з високопоставленими чиновниками США Марко Рубіо і Скоттом Бессентом, а також провідними бізнесменами, такими як Руперт Мердок, Сем Альтман і Тім Кук, повідомляє Kyiv Post.

У своїй промові монарх говорив про дружбу і співпрацю між країнами, спільне протистояння тиранії у двох світових війнах, захист довкілля.

Особливу увагу король приділив Україні.

"У двох світових війнах ми разом билися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію і забезпечити мир", — сказав Його Величність.

Він також наголосив на дипломатичних зусиллях Трампа з "пошуку рішень деяких із найскладніших конфліктів у світі заради забезпечення миру".

Під час цих слів глава Білого дому кивнув, що помітили всі, хто уважно спостерігав за виступом короля.

Виступаючи після короля, Трамп висловив величезну подяку за другий державний візит, назвавши його "однією з найвищих почестей у моєму житті".

Американський лідер додав, що став першим президентом США, удостоєним такої честі, і висловив сподівання, що цей факт залишиться унікальним.

Аналітики вважають, що особиста симпатія Трампа до британського короля може вплинути на його рішення наблизити мир в Україні, оскільки Чарльз III послідовно виступає за підтримку держави, яка стала жертвою агресії путінської Росії.

