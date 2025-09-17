Дональд Трамп і Меланія спатимуть у різних спальнях під час ночівлі у Віндзорському замку

Також з'ясувалося, що для ночівлі в королівській резиденції Віндзор президент США привіз власну постільну білизну. А його апартаменти ретельно обшукали.

Інсайдери з палацу повідомили, що президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп ночуватимуть у різних спальнях і спатимуть на постільній білизні, яку привезли зі США під час державного візиту до Великої Британії цього тижня, пише The Daily Beast.

Дональд Трамп уже прибув до Віндзора разом із дружиною

На щастя, іронічно зазначають журналісти, у Віндзорському замку понад 1000 кімнат, включно з державними апартаментами, особистими покоями, каплицями та кабінетами. Тож для президента США знайдеться місце.

Аластер Брюс, королівський експерт, пояснив, що почесні гості у Віндзорі можуть розміститися в люксі, обладнаному як двоспальним, так і односпальним ліжками, що означає, що пара могла б ділити номер, не побоюючись, що Трамп потривожить сон Меланії після повернення з нічних заходів.

Чутки про те, що подружжя Трамп фактично розлучилося, циркулюють у ЗМІ вже кілька місяців. Інсайдери розповідають, що Меланія Трамп переважно мешкає в Нью-Йорку, поки її чоловік мешкає у Вашингтоні, де облаштовує Білий дім на власний смак: знищуючи історичні галявини й розарії та збираючись будувати величезний бальний зал.

Тим часом сон Дональда Трампа у Віндзорському замку затьмарюють британські активісти зі спільноти "Всі ненавидять Ілона", які вже розгорнули величезне фото президента США з Джеффрі Епштейном, а також транслювали їхні спільні фото на замкову стіну.

Утім, деякі королівські експерти зазначають, що окремі спальні — це цілком у дусі королівської сім'ї, бо, як подейкують, покійна королева Єлизавета II і принц Філіп мали власні окремі спальні. А король Чарльз і королева-консорт Камілла пішли ще далі і живуть в окремих резиденціях.

Повідомляється, що помічники Трампа прочісували його "віндзорський люкс" перед тим, як президентський літак приземлився в аеропорту Станстед, недалеко від Лондона.

Потім його команда надала покоївкам у резиденції XI століття його улюблену постільну білизну. Один із придворних жартома відповів, що це пов'язано з тим, що Трамп вирішив не бруднити королівську постільну білизну своєю автозасмагою і тональним кремом.

А поки для президента США вже готують апартаменти, він уже встиг віддати шану покійній королеві Єлизаветі, відвідавши з Меланією Трамп каплицю святого Георгія у Віндзорі. Йому розповіли, що ця каплиця стала місцем останнього спочинку десяти монархів, включно з покійною королевою.

Дональд Трамп відвідав із Меланією Трамп могилу покійної королеви Фото: Getty Images

Трамп кивнув і відповів: "Багато історії". Пізніше він приєднався до короля Чарльза і королеви Камілли на військовій виставі. І коли один із військових віддав президенту США честь, король пожартував, сказавши: "Бережися меча".

Король Чарльз пожартував про меч гвардійця Фото: Getty Images

Також стало відомо, що Дональд Трамп і король Чарльз уже обмінялися подарунками. Трампу вручили прапор Союзу, який майорів над Букінгемським палацом у день його інавгурації 20 січня 2025 року.

А Меланії Трамп подарували срібну чашу та іменну сумочку Anya Hindmarch.

За традицією, Їх Величності також подарували Трампам срібну фоторамку з вигравіруваним на ній їхнім спільним вензелем. У відповідь президент Трамп і перша леді подарували королю Карлу копію меча президента Ейзенхауера.

Королева Камілла також отримала сліпучу вінтажну брошку-квітку від Tiffany & Co. з 18-каратного золота з діамантами і рубінами.

Фокус писав про те, що президент США ледь не розбився дорогою до Великої Британії. Його літак мало не зіткнувся з іншим лайнером над Лонг-Айлендом.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається використати цей візит Трампа на благо Великої Британії та обговорити з ним війну в Україні.