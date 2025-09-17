Дональд Трамп і Меланія спатимуть у різних спальнях під час ночівлі у Віндзорському замку
Також з'ясувалося, що для ночівлі в королівській резиденції Віндзор президент США привіз власну постільну білизну. А його апартаменти ретельно обшукали.
Інсайдери з палацу повідомили, що президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп ночуватимуть у різних спальнях і спатимуть на постільній білизні, яку привезли зі США під час державного візиту до Великої Британії цього тижня, пише The Daily Beast.
На щастя, іронічно зазначають журналісти, у Віндзорському замку понад 1000 кімнат, включно з державними апартаментами, особистими покоями, каплицями та кабінетами. Тож для президента США знайдеться місце.
Аластер Брюс, королівський експерт, пояснив, що почесні гості у Віндзорі можуть розміститися в люксі, обладнаному як двоспальним, так і односпальним ліжками, що означає, що пара могла б ділити номер, не побоюючись, що Трамп потривожить сон Меланії після повернення з нічних заходів.
Чутки про те, що подружжя Трамп фактично розлучилося, циркулюють у ЗМІ вже кілька місяців. Інсайдери розповідають, що Меланія Трамп переважно мешкає в Нью-Йорку, поки її чоловік мешкає у Вашингтоні, де облаштовує Білий дім на власний смак: знищуючи історичні галявини й розарії та збираючись будувати величезний бальний зал.
Тим часом сон Дональда Трампа у Віндзорському замку затьмарюють британські активісти зі спільноти "Всі ненавидять Ілона", які вже розгорнули величезне фото президента США з Джеффрі Епштейном, а також транслювали їхні спільні фото на замкову стіну.
Утім, деякі королівські експерти зазначають, що окремі спальні — це цілком у дусі королівської сім'ї, бо, як подейкують, покійна королева Єлизавета II і принц Філіп мали власні окремі спальні. А король Чарльз і королева-консорт Камілла пішли ще далі і живуть в окремих резиденціях.
Повідомляється, що помічники Трампа прочісували його "віндзорський люкс" перед тим, як президентський літак приземлився в аеропорту Станстед, недалеко від Лондона.
Потім його команда надала покоївкам у резиденції XI століття його улюблену постільну білизну. Один із придворних жартома відповів, що це пов'язано з тим, що Трамп вирішив не бруднити королівську постільну білизну своєю автозасмагою і тональним кремом.
А поки для президента США вже готують апартаменти, він уже встиг віддати шану покійній королеві Єлизаветі, відвідавши з Меланією Трамп каплицю святого Георгія у Віндзорі. Йому розповіли, що ця каплиця стала місцем останнього спочинку десяти монархів, включно з покійною королевою.
Трамп кивнув і відповів: "Багато історії". Пізніше він приєднався до короля Чарльза і королеви Камілли на військовій виставі. І коли один із військових віддав президенту США честь, король пожартував, сказавши: "Бережися меча".
Також стало відомо, що Дональд Трамп і король Чарльз уже обмінялися подарунками. Трампу вручили прапор Союзу, який майорів над Букінгемським палацом у день його інавгурації 20 січня 2025 року.
А Меланії Трамп подарували срібну чашу та іменну сумочку Anya Hindmarch.
За традицією, Їх Величності також подарували Трампам срібну фоторамку з вигравіруваним на ній їхнім спільним вензелем. У відповідь президент Трамп і перша леді подарували королю Карлу копію меча президента Ейзенхауера.
Королева Камілла також отримала сліпучу вінтажну брошку-квітку від Tiffany & Co. з 18-каратного золота з діамантами і рубінами.
Фокус писав про те, що президент США ледь не розбився дорогою до Великої Британії. Його літак мало не зіткнувся з іншим лайнером над Лонг-Айлендом.
А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається використати цей візит Трампа на благо Великої Британії та обговорити з ним війну в Україні.