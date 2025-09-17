Літак Трампа ледь не розбився дорогою до Великої Британії (фото)

Гігантський літак Air Force One, що перевозив Дональда Трампа до Великої Британії, ледь не зіткнувся з іншим лайнером у небі, якому авіадиспетчери в паніці наказали змінити курс.

Related video

Президентський літак Дональда Трампа дорогою до Великої Британії зіткнувся з драмою в повітрі і ледь не врізався в інший літак, пише Daily Mail.

Борт номер один США ледь не розбився дорогою до Британії Фото: Flightradar24

Авіадиспетчер був змушений втрутитися, коли помітив, що траєкторія руху великого літака Spirit Airlines наближається до літака президента над Лонг-Айлендом.

Рейс Spirit 1300 прямував із Форт-Лодердейла до Бостона, коли, як повідомляється, кмітливі диспетчери помітили, що їхні висоти були схожими, а траєкторії руху над Нью-Йорком збігалися.

Диспетчер повторював вказівки пілотам Spirit Airbus SE A321 скоригувати курс, підвищуючи голос, коли вони не реагували вчасно.

На аудіозаписі, який опинився в соцмережах, можна було почути, як диспетчер наказав літаку Spirit знижуватися і повертати на двадцять градусів праворуч.

Потім голос, який, імовірно, належав диспетчеру, вимовив: "Зверніть увагу" і повторив інструкцію: "Поверніть на двадцять градусів просто зараз!".

"Упевнений, ви бачите, хто це, — додав голос. — Будьте напоготові — він біло-синій".

Дедалі більше дратуючись, авіадиспетчер знову повторив інструкцію і заявив: "Мені щоразу доводиться повторювати двічі! Будь уважним. Відійди від iPad!".

Представник авіакомпанії повідомив сьогодні: "Літак рейсу 1300 авіакомпанії Spirit Airlines (FLL-BOS) дотримувався процедур та інструкцій служби управління повітряним рухом дорогою до Бостона і благополучно там приземлився. Безпека завжди є нашим головним пріоритетом". За попередніми даними Flight Radar, найближча відстань між двома літаками на траєкторіях, що сходяться, становила близько 11 миль.

А президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп у підсумку благополучно прибули на борту літака Air Force One у лондонський аеропорт Станстед 16 вересня.

Дональд Трамп і Меланія Трамп благополучно прибули до Лондона Фото: Getty Images

Трамп із дружиною будуть у Великій Британії до 18 вересня і відвідають державний банкет, який для них влаштують король Чарльз із дружиною Каміллою. У рамках урочистостей буде організовано ходу екіпажів, салют з гармат, військовий парад і розкішний банкет.

Велика Британія заявляє, що це буде наймасштабніша військова церемонія вітання державного візиту за всю історію країни.

Хоча заходи безпеки під час візиту буде посилено: у Віндзорі проводять масштабну поліцейську операцію, а в Лондоні — для придушення протесту коаліції "Зупинимо Трампа".

Для Трампа в Лондоні підготували програму Фото: Getty Images

Нагадаємо, прем'єр-міністр Кір Стармер сподівається використати цей візит Трампа на благо Великої Британії, оскільки його уряд прагне використати поїздку для зміцнення "особливих стосунків" двох країн, поглиблення економічних зв'язків, залучення мільярдів доларів інвестицій, обговорення тарифів і чинення тиску на президента США з питання України.

А Фокус писав про те, як король Чарльз, яким захоплюється Дональд Трамп, використовуватиме "м'яку дипломатію" і весь блиск королівського двору, щоб зачарувати американського президента.