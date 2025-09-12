Таємна зброя британців: король Чарльз зачаровуватиме Трампа під час офіційного візиту

Дональд Трамп відвідує Велику Британію з безпрецедентним другим державним візитом наступного тижня. І в Лондоні вже підготували найкращу зброю — короля Чарльза. Відомо, що президент США благоволить до монархів.

Related video

Велика Британія сподівається, що королівська сім'я зможе використати неперевершену м'яку силу, і головним дипломатичним завданням британського монарха, колись очільника найбільшої імперії в історії, тепер є "загравання" з президентом США на великих державних заходах у надії, що він прихильно ставитиметься до Великої Британії, пише Reuters.

"Багато хто висміює королівську сім'ю і монархію як такі, що безнадійно застаріли, але саме вони приваблюють наймогутнішу людину у світі", — сказав Ентоні Селдон.

Ще в лютому, коли прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався заручитися схваленням президента США після свого повернення на посаду і зберегти його підтримку в питанні війни в Україні та можливих торговельних мит, він звернувся саме до королівської сім'ї.

Під час дещо незручної бесіди в Овальному кабінеті Білого дому Кір Стармер дістав лист від короля Чарльза, в якому він запрошував Дональда Трампа до Великої Британії, що одразу ж привернуло до себе радісного президента США.

Трамп був щасливий отримати лист від короля Чарльза

"Хіба це не прекрасно? Він прекрасна людина, чудова людина. Ми з нетерпінням чекаємо можливості бути там і віддати почесті королю і... вашій країні. Ваша країна — фантастична країна, і для нас буде честю бути присутніми там", — сказав Трамп Стармеру.

Візит Дональда Трампа до Великої Британії — що готують для президента США

Після прибуття до Лондона 16 вересня, на Дональда Трампа чекає повноцінний прийом на червоній доріжці. Наступного дня його і його дружину Меланію зустрінуть син і спадкоємець короля принц Вільям, якого президент назвав "дуже гарним" після їхнього знайомства в грудні минулого року, і його дружина Кейт.

Потім на них чекає хода екіпажів, розкішний державний банкет, проліт військових літаків і гарматний салют.

Також Дональд Трамп ночуватиме у Віндзорському замку, який якраз готують до його візиту і обшукують із собаками.

Віндзор готують до приїзду Дональда Трампа

Британський уряд сподівається, що королівська сім'я виявиться козирною картою в цьому, можливо, вирішальному візиті, оскільки він прагне підкріпити зв'язки з Вашингтоном у сфері оборони та безпеки, в рамках яких вже досягнуто вигідної тарифної угоди.

2019 року Дональд Трамп був у захваті від зустрічі з тоді ще принцом Чарльзом Фото: Getty Images

Самі члени королівської сім'ї прекрасно усвідомлюють свою привабливість для іноземних високопоставлених осіб.

"М'яку силу важко виміряти, але її цінність, я вважаю, тепер твердо усвідомлюють і в країні, і за кордоном", — заявив скарбник короля Джеймс Чалмерс.

Є певна іронія в тому, що значимість королівської сім'ї для уряду зростає, коли деякі опитування показують, що її цінність для країни, можливо, зменшується, хоча загалом прихильність до неї залишається високою.

Дональд Трамп під час візиту 2019 року Фото: The Royal Family

Історик Селдон, який 2019 року провів для Меланії Трамп екскурсію офісом прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, сказав, що візит президента став "можливістю для монархії справді показати Великій Британії й усьому світові, що вона все ще в справі".

Нагадаємо, Кір Стармер привіз Дональду Трампу лист від короля Чарльза, і президент США був так задоволений, що навіть зробив комплімент його англійському акценту.

Дональд Трамп уже зустрічався з королем Нідерландів 2025 року, щоправда королеву Максиму звинуватили в тому, що вона насміхалася над президентом США.