Головний козир: Кір Стармер привіз Трампу запрошення в гості від короля Чарльза
Трамп уже бував на прийомі в королеви Єлизавети 2019 року. І зустрічався з Чарльзом, коли він ще був принцом Уельським.
Під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента США Дональда Трампа, Стармер передав йому лист від короля Чарльза. Монарх запросив Трампа до Шотландії. А британські ЗМІ жартують, що Стармер використовував "королівський козир", оскільки американський президент завжди захоплювався британською монархією і особисто покійною королевою Єлизаветою II. Про це пише The Guardian.
Король Чарльз запросив Дональда Трампа здійснити безпрецедентний другий державний візит до Великої Британії.
Королева Єлизавета II приймала Трампа з державним візитом у 2019 році. Прецедентом для президентів США другого терміну, які вже здійснювали державний візит, зазвичай є чай або обід із монархом у Віндзорському замку, як це було у випадку з Джорджем Бушем-молодшим і Бараком Обамою.
У листі, який Трамп показав перед камерами в Овальному кабінеті, Чарльз запропонував їм зустрітися заздалегідь у Дамфріс-гаусі або Балморалі, що розташовані недалеко від полів для гольфу Трампа в Шотландії, щоб обговорити плани набагато масштабнішого візиту.
У листі, частково прихованому рукою Трампа, йшлося: "Я можу тільки сказати, що було б ... задоволенням знову надіслати це запрошення, сподіваючись, що ви... в якийсь момент відвідаєте Тернберрі, і поїздка до відносно близького сусіда не завдасть вам занадто багато незручностей. Альтернативою, можливо, може стати відвідування Балморала. В обох маєтках є багато того, що, як мені здається, може вас зацікавити і сподобається".
Король особисто підписав лист. І Дональд Трамп, мабуть, був вражений, бо назвав Велику Британію "особливим місцем", де він часто буває.
Британські ЗМІ зазначили, що Кір Стармер викликав фурор, коли несподівано дістав лист короля Чарльза і вручив його Трампу, а потім повідомив, що прочитати його треба "просто зараз".
"Це справді підпис, чи не так? Красиво!" — захопився Дональд Трамп, прочитавши запрошення.
А під кінець зустрічі прем'єр-міністр і президент США обмінялися компліментами. Трамп сказав Кіру Стармеру, що йому подобається його акцент.
"Який прекрасний акцент. Я б став президентом 20 років тому, якби в мене був такий акцент", — повідомив президент Сполучених Штатів.
Нагадаємо, під час зустрічі Кіра Стармера і Дональда Трампа останнього запитали, чи точно він вважає президента України диктатором, на що Трамп сказав: "Я це сказав? Не можу повірити, що я це сказав. Наступне запитання".