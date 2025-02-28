Головний козир: Кір Стармер привіз Трампу запрошення в гості від короля Чарльза

Трамп уже бував на прийомі в королеви Єлизавети 2019 року. І зустрічався з Чарльзом, коли він ще був принцом Уельським.

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Під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента США Дональда Трампа, Стармер передав йому лист від короля Чарльза. Монарх запросив Трампа до Шотландії. А британські ЗМІ жартують, що Стармер використовував "королівський козир", оскільки американський президент завжди захоплювався британською монархією і особисто покійною королевою Єлизаветою II. Про це пише The Guardian.

Кір Стармер передав лист від короля Чарльза Дональду Трампу

Король Чарльз запросив Дональда Трампа здійснити безпрецедентний другий державний візит до Великої Британії.

Королева Єлизавета II приймала Трампа з державним візитом у 2019 році. Прецедентом для президентів США другого терміну, які вже здійснювали державний візит, зазвичай є чай або обід із монархом у Віндзорському замку, як це було у випадку з Джорджем Бушем-молодшим і Бараком Обамою.

Дональд Трамп приїжджав до Великої Британії у 2019 році Фото: Getty

У листі, який Трамп показав перед камерами в Овальному кабінеті, Чарльз запропонував їм зустрітися заздалегідь у Дамфріс-гаусі або Балморалі, що розташовані недалеко від полів для гольфу Трампа в Шотландії, щоб обговорити плани набагато масштабнішого візиту.

У листі, частково прихованому рукою Трампа, йшлося: "Я можу тільки сказати, що було б ... задоволенням знову надіслати це запрошення, сподіваючись, що ви... в якийсь момент відвідаєте Тернберрі, і поїздка до відносно близького сусіда не завдасть вам занадто багато незручностей. Альтернативою, можливо, може стати відвідування Балморала. В обох маєтках є багато того, що, як мені здається, може вас зацікавити і сподобається".

Король особисто підписав лист. І Дональд Трамп, мабуть, був вражений, бо назвав Велику Британію "особливим місцем", де він часто буває.

Британські ЗМІ зазначили, що Кір Стармер викликав фурор, коли несподівано дістав лист короля Чарльза і вручив його Трампу, а потім повідомив, що прочитати його треба "просто зараз".

"Це справді підпис, чи не так? Красиво!" — захопився Дональд Трамп, прочитавши запрошення.

А під кінець зустрічі прем'єр-міністр і президент США обмінялися компліментами. Трамп сказав Кіру Стармеру, що йому подобається його акцент.

"Який прекрасний акцент. Я б став президентом 20 років тому, якби в мене був такий акцент", — повідомив президент Сполучених Штатів.

Трамп захопився британським акцентом Кіра Стармера

Нагадаємо, під час зустрічі Кіра Стармера і Дональда Трампа останнього запитали, чи точно він вважає президента України диктатором, на що Трамп сказав: "Я це сказав? Не можу повірити, що я це сказав. Наступне запитання".