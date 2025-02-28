Главный козырь: Кир Стармер привез Трампу приглашение в гости от короля Чарльза

Трамп уже бывал на приеме у королевы Елизаветы в 2019 году. И встречался с Чарльзом, когда он еще был принцем Уэльским.

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Во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа, Стармер передал ему письмо от короля Чарльза. Монарх пригласил Трампа в Шотландию. А британские СМИ шутят, что Стармер использовал "королевский козырь", так как американский президент всегда восхищался британской монархией и лично покойной королевой Елизаветой II. Об этом пишет The Guardian.

Кир Стармер передал письмо от короля Чарльза Дональду Трампу

Король Чарльз пригласил Дональда Трампа совершить беспрецедентный второй государственный визит в Великобританию.

Королева Елизавета II принимала Трампа с государственным визитом в 2019 году. Прецедентом для президентов США второго срока, которые уже совершали государственный визит, обычно является чай или обед с монархом в Виндзорском замке, как это было в случае с Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой.

Дональд Трамп приезжал в Великобританию в 2019 году Фото: Getty

В письме, которое Трамп показал перед камерами в Овальном кабинете, Чарльз предложил им встретиться заранее в Дамфрис-хаусе или Балморале, которые находятся недалеко от полей для гольфа Трампа в Шотландии , чтобы обсудить планы гораздо более масштабного визита.

В письме, частично скрытом рукой Трампа, говорилось: "Я могу только сказать, что было бы … удовольствием снова направить это приглашение, в надежде, что вы … в какой-то момент посетите Тернберри, и поездка к относительно близкому соседу не доставит вам слишком много неудобств. Альтернативой, возможно, может стать посещение Балморала. В обоих поместьях есть много того, что, как мне кажется, может вас заинтересовать и понравится".

Король лично подписал письмо. И Дональд Трамп, видимо, был впечатлен, так как назвал Великобританию "особенным местом", где он часто бывает.

Британские СМИ отметили, что Кир Стармер произвел фурор, когда неожиданно извлек письмо короля Чарльза и вручил его Трампу, а потом сообщил, что прочесть его надо "прямо сейчас".

"Это действительно подпись, не правда ли? Красиво!" – восхитился Дональд Трамп, прочитав приглашение.

А под конец встречи премьер-министр и президент США обменяли комплиментами. Трамп сказал Киру Стармеру, что ему нравится его акцент.

"Какой прекрасный акцент. Я бы стал президентом 20 лет назад, если бы у меня был такой акцент", — сообщил президент Соединенных Штатов.

Трамп восхитился британским акцентом Кира Стармера

Напомним, во время встречи Кира Стармера и Дональда Трампа последнего спросили, точно ли он считает президента Украины диктатором, на что Трамп сказал: "Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос".