Тайное оружие британцев: король Чарльз будет очаровывать Трампа во время официального визита

Дональд Трамп посещает Великобританию с беспрецедентным вторым государственным визитом на следующей неделе. И в Лондоне уже подготовили лучшее оружие – короля Чарльза. Известно, что президент США благоволит к монархам.

Великобритания надеется, что королевская семья сможет использовать непревзойденную мягкую силу и главной дипломатической задачей британского монарха, некогда главы крупнейшей империи в истории, теперь является "заигрывание" с президентом США на больших государственных мероприятиях в надежде, что он будет благосклонно относиться к Великобритании, пишет Reuters.

"Многие высмеивают королевскую семью и монархию как безнадежно устаревшие, но именно они привлекают самого могущественного человека в мире", — сказал Энтони Селдон.

Еще в феврале, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался заручиться одобрением президента США после своего возвращения в должность и сохранить его поддержку в вопросе войны в Украине и возможных торговых пошлин, он обратился именно к королевской семье.

В ходе несколько неловкой беседы в Овальном кабинете Белого дома Кир Стармер достал письмо от короля Чарльза в котором он приглашал Дональда Трампа в Великобританию, что сразу же расположило к себе обрадованного президента США.

Трамп был счастлив получить письмо от короля Чарльза

"Разве это не прекрасно? Он прекрасный человек, замечательный человек. Мы с нетерпением ждем возможности быть там и воздать почести королю и… вашей стране. Ваша страна — фантастическая страна, и для нас будет честью присутствовать там", — сказал Трамп Стармеру.

Визит Дональда Трампа в Великобританию – что готовят для президента США

После прибытия в Лондон 16 сентября, Дональда Трампа ждет полноценный прием на красной дорожке. На следующий день его и его жену Меланию встретят сын и наследник короля принц Уильям, которого президент назвал "очень красивым" после их знакомства в декабре прошлого года, и его жена Кейт.

Затем их ждет шествие экипажей, роскошный государственный банкет, пролет военных самолетов и орудийный салют.

Также Дональд Трамп будет ночевать в Виндзорском замке, который как раз готовят к его визиту и обыскивают с собаками.

Виндзор готовят к приезду Дональда Трампа

Британское правительство надеется, что королевская семья окажется козырной картой в этом, возможно, решающем визите, поскольку оно стремится подкрепить связи с Вашингтоном в сфере обороны и безопасности, в рамках которых уже достигнута выгодная тарифная сделка.

В 2019 году Дональд Трамп был в восторге от встречи с тогда еще принцем Чарльзом Фото: Getty Images

Сами члены королевской семьи прекрасно осознают свою привлекательность для иностранных высокопоставленных лиц.

"Мягкую силу трудно измерить, но ее ценность, я полагаю, теперь твердо осознается и в стране, и за рубежом", — заявил казначей короля Джеймс Чалмерс.

Есть некая ирония в том, что значимость королевской семьи для правительства возрастает, когда некоторые опросы показывают, что ее ценность для страны, возможно, уменьшается, хотя в целом благосклонность к ней остается высокой.

Дональд Трамп во время визита в 2019 году Фото: The Royal Family

Историк Селдон, который в 2019 году провел для Мелании Трамп экскурсию по офису премьер-министра на Даунинг-стрит, сказал, что визит президента стал "возможностью для монархии действительно показать Великобритании и всему миру, что она все еще в деле".

Напомним, Кир Стармер привез Дональду Трампу письмо от короля Чарльза и президент США был так доволен, что даже отвесил комплимент его английскому акценту.

Дональд Трамп уже встречался с королем Нидерландов в 2025 году, правда королеву Максиму обвинили в том, что она насмехалась над президентом США.