Королеву Нидерландов обвинили в том, что она в прямом эфире насмехалась над Трампом: что она сделала (фото)

Королева Нидерландов Максима вызвала бурные обсуждения в сети после того, как в прямом эфире, стоя рядом с президентом США Дональдом Трампом, она продемонстрировала странную мимику. Теперь ей приписывают насмешки над американским лидером.

Related video

Дональд Трамп был замечен в компании королевы Максимы и ее мужа, короля Виллема-Александра, во время официального королевского приема. Он был проведен после прибытия американского президента в европейскую страну на саммит НАТО, который состоялся в среду, 25 июня, пишет издание Daily Mail.

Одна из видеозаписей, записанная во время прямого эфира, демонстрирует троицу на одном кадре, когда они, улыбаясь, позировали для совместной фотографии.

Трамп и Виллем-Александр вели светский разговор, немного смеясь, пока в это время королева Максима была молчаливой. При этом она улыбалась на камеру.

Король выразил надежду Трампу о том, что тот хорошо поспал.

"Все было прекрасно, дом...", — ответил он, улыбнувшись в последний раз перед выражением благодарности всем присутствующим.

В то же время, когда Трамп говорил, королева Максима, вероятно, насмехалась над ним. К такому выводу пришли пользователи сети, когда увидели, как в этот момент двигался ее рот.

Скрин видео | лицо королевы Максимы в компании Трампа

Неизвестно, что именно выражала в этот момент королева Нидерландов, однако именно на этот жест обратили внимание многочисленные пользователи сети. Люди быстро начали писать в комментариях собственные версии развития событий. Некоторые выразил восхищение Максимой, кто-то же предположил, что она "держит дистанцию".

"Похоже, она подсчитала, насколько она может отдалиться от Трампа и быть в центре внимания", — предположил один из корреспондентов.

Нашлись среди комментаторов и те, кто выразил возмущение поведением королевы Максимы.

"Как низко можно упасть, будучи так называемой королевой несуществующего голландского народа... презрительной до глубины души", — написал один из комментаторов.

Напомним, 25 июня в New York Post рассказали, как королева Максима в ярком комбинезоне поразила Трампа и других участников саммита НАТО.

Также 25 июня Дональд Трамп рассказал о том, как прошла его встреча с Владимиром Зеленским и о чем они вели беседу.