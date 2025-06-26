Королеву Нідерландів звинуватили у тому, що вона у прямому етері насміхалася з Трампа: що вона зробила (фото)

Королева Нідерландів Максима спричинила бурхливі обговорення у мережі після того, як у прямому етері, стоячи поруч із президентом США Дональдом Трампом, вона продемонструвала дивну міміку. Тепер їй приписують глузування з американського лідера.

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Дональд Трамп був помічений у компанії королеви Максими та її чоловіка, короля Віллема-Олександра, під час офіційного королівського прийому. Він був проведений після прибуття американського президента до європейської країни на саміт НАТО, що відбувся у середу, 25 червня, пише видання Daily Mail.

Один із відеозаписів, записаний під час прямого етеру, демонструє трійцю на одному кадрі, коли вони, усміхаючись, позували для спільної фотографії.

Трамп та Віллем-Олександр вели світську розмову, трохи сміючись, поки в цей час королева Максима була мовчазною. При цьому вона посміхалася на камеру.

Король висловив сподівання Трампу про те, що той добре поспав.

"Все було чудово, будинок…", — відповів він, посміхнувшись востаннє перед висловленням подяки всім присутнім.

У той же час, коли Трамп говорив, королева Максима, ймовірно, насміхалася з нього. До такого висновку дійшли користувачі мережі, коли побачили, як у цей момент рухався її рот.

Скрін відео | обличчя королеви Максими у компанії Трампа

Невідомо, що саме виказувала у цей момент королева Нідерландів, однак саме на цей жест звернули увагу численні користувачі мережі. Люди швидко почали писати у коментарях власні версії розвитку подій. Дехто висловив захоплення Максимою, хтось же припустив, що вона "тримає дистанцію".

"Схоже, вона підрахувала, наскільки вона може віддалитися від Трампа і бути в центрі уваги", — припустив один із дописувачів.

Знайшлися серед коментаторів і ті, хто висловив обурення поведінкою королеви Максими.

"Як низько можна впасти, бувши так званою королевою голландського народу, якого не існує… презирливою до глибини душі", — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, 25 червня у New York Post розповіли, як королева Максима у яскравому комбінезоні вразила Трампа та інших учасників саміту НАТО.

Також 25 червня Дональд Трамп розповів про те, як пройшла його зустріч з Володимиром Зеленським та про що вони вели бесіду.