Самолет Трампа чуть не разбился по пути в Великобританию (фото)

Гигантский самолет Air Force One, перевозивший Дональда Трампа в Великобританию чуть не столкнулся с другим лайнером в небе, которому авиадиспетчеры в панике приказали изменить курс.

Президентский самолет Дональда Трампа по дороге в Великобританию столкнулся с драмой в воздухе и едва не врезался в другой самолет, пишет Daily Mail.

Борт номер один США едва не разбился по дороге в Британию Фото: Flightradar24

Авиадиспетчер был вынужден вмешаться, когда заметил, что траектория движения большого самолета Spirit Airlines приближается к самолету президента над Лонг-Айлендом.

Рейс Spirit 1300 следовал из Форт-Лодердейла в Бостон, когда, как сообщается, сообразительные диспетчеры заметили, что их высоты были схожи, а траектории движения над Нью-Йорком совпадали.

Диспетчер повторял указания пилотам Spirit Airbus SE A321 скорректировать курс, повышая голос, когда они не реагировали вовремя.

На аудиозаписи, которая оказалась в соцсетях, можно было услышать, как диспетчер приказал самолету Spirit снижаться и поворачивать на двадцать градусов вправо.

Затем голос, предположительно принадлежавший диспетчеру, произнес: "Обратите внимание" и повторил инструкцию: "Поверните на двадцать градусов прямо сейчас!".

"Уверен, вы видите, кто это, — добавил голос. — Будьте начеку — он бело-синий".

Все больше раздражаясь, авиадиспетчер снова повторил инструкцию и заявил: "Мне каждый раз приходится повторять дважды! Будь внимателен. Отойди от iPad!".

Представитель авиакомпании сообщил сегодня: "Самолет рейса 1300 авиакомпании Spirit Airlines (FLL-BOS) следовал процедурам и инструкциям службы управления воздушным движением по пути в Бостон и благополучно там приземлился. Безопасность всегда является нашим главным приоритетом". По предварительным данным Flight Radar, самое близкое расстояние между двумя самолетами на сходящихся траекториях составляло около 11 миль.

А президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в итоге благополучно прибыли на борту самолета Air Force One в лондонский аэропорт Станстед 16 сентября.

Дональд Трамп и Мелания Трамп благополучно прибыли в Лондон Фото: Getty Images

Трамп с супругой будут в Великобритании до 18 сентября и посетят государственный банкет, который для них устроят король Чарльз с супругой Камиллой. В рамках торжеств будет организовано шествие экипажей, салют из орудий, военный парад и роскошный банкет.

Великобритания заявляет, что это будет самая масштабная военная церемония приветствия государственного визита за всю историю страны.

Хотя меры безопасности во время визита будут усилены: в Виндзоре проводится масштабная полицейская операция, а в Лондоне для подавления протеста коалиции "Остановим Трампа".

Для Трампа в Лондоне подготовили программу Фото: Getty Images

Напомним, премьер-министр Кир Стармер надеется использовать этот визит Трампа на благо Великобритании, поскольку его правительство стремится использовать поездку для укрепления "особых отношений" двух стран, углубления экономических связей, привлечения миллиардов долларов инвестиций, обсуждения тарифов и оказания давления на президента США по вопросу Украины.

А Фокус писал о том, как король Чарльз, которым восхищается Дональд Трамп, будет использовать "мягкую дипломатию" и весь блеск королевского двора, чтобы очаровать американского президента.