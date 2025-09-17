Встреча Трампа и Чарльза III может повлиять на войну в Украине, – Politico

Пышный и помпезный государственный визит американского президента Дональда Трампа в Великобританию, причем уже второй в бытность его главой государства, может иметь позитивные последствия для Украины.

Союзники Украины делают все возможное, чтобы удержать Дональда Трампа на своей стороне, и теперь к этому привлекли короля Чарльза III, пишет Politico. Кроме жены Мелании, в поездке Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и посланник Стив Виткофф, которые являются активными участниками переговорных процессов по Украине.

Зная слабость главы Белого дома к преклонению перед ним, власти Великобритании удостоили его чести стать первым президентом, официально принятым в Виндзорском замке. В программе визита – банкеты, почетные эскорты и торжественный воздушный парад.

По мнению издания, королевская церемония заложит основу для премьер-министра Кира Стармера и его старших помощников, чтобы они предприняли новые попытки убедить Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина с целью завершения войны в Украине.

Хотя этот вопрос, возможно, не будет включен в программу визита, политические и королевские помощники ожидают, что его поднимут за кулисами.

Дональд Трамп стал первым президентом, посетившим Великобританию с двумя государственными визитами Фото: Getty

Один из анонимных источников Politico сообщил, что Чарльз "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня и к самому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это дает британскому премьер-министру оружие, которого нет у многих других европейских лидеров: благожелательного монарха, который тихо, но последовательно демонстрирует свою поддержку Киеву и готов внести свой вклад в противодействие скептицизму США по этому вопросу.

Трамп испытывает особое уважение к британскому монарху, поэтому есть осторожная надежда, что американский президент после этого визита будет более решительным касательно РФ и ее агрессии.

Чарльз III и поддержка Владимира Зеленского

Чарльз III не только имеет прекрасные отношение с Трампом, но и открыто поддерживает украинского президента Владимира Зеленского. Все помнят, как он неожиданно пригласил политика на чай в Сандрингеме после провала в Овальном кабинете, а затем на обед в Виндзорском замке незадолго до июньского саммита НАТО.

Тем самым он продемонстрировал солидарность с Украиной и показал всему миру, кто в этой войне жертва, а кто – агрессор, нивелировав попытки Путина переложить вину за все на Украину и Запад.

Инсайдеры отмечают, что король, возможно, упомянет Украину во время своей речи на государственном банкете, как он это сделал во время недавнего визита французского лидера Эммануэля Макрона, но в остальном его дипломатия, вероятно, будет проходить за закрытыми дверями, подкрепляясь символизмом на протяжении всей поездки, призванным подчеркнуть историю двух стран как военных союзников.

Убедить Трампа: получится ли это у короля

Будут ли иметь инициативы короля влияние, покажет время, хотя аналитики сходятся во мнении, что это может быть непросто. Хотя Трамп стал относиться к Путину более скептически, это пока не привело к решительным действиям по его наказанию или новым санкциям.

Торри Тоссиг, директор Инициативы по трансатлантической безопасности аналитического центра Atlantic Council, заявила, что в сочетании со сдержанной реакцией Трампа на вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Польши, "эта последняя позиция не дает Стармеру много пространства для маневра".

Кир Стармер постарается склонить Дональда Трампа на свою сторону в вопросе поддержки Украины Фото: Getty

Тоссиг добавила, что, хотя симпатия Трампа к королевской семье "может придать вес" призыву короля по украинскому вопросу, она "не убеждена", что президент изменит курс.

Первый визит Трампа в Британию в качестве президента США состоялся в июле 2018 года. Тогда он встретился с королевой Елизаветой II. 28 декабря 2024 года сообщалось, что Трамп может стать первым президентом в современной истории, которого королевская семья Великобритании примет с двумя государственными визитами.

Тем временем рядовые британцы, которым претит политика американского лидера, через краундфандинговую платформу собрали 30 тысяч фунтов стерлингов, чтобы испортить визит.

На лужайке перед Виндзорским замком появилась фотография Трампа и ныне покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, размером 400 квадратных метров.

Напомним, Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому "придется заключить сделку" ради завершения войны.