На пороге резиденции короля Чарльза разместили огромное фото Трампа с Эпштейном (видео)

Вечером 16 сентября президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибудут в Великобританию, где, среди прочего, встретятся с королем Чарльзом III и другими членами монаршей семьи. Британцы, которым претит политика главы Белого дома, уже готовятся приветствовать американского лидера.

В частности, на лужайке Виндзорского замка появилось полотно размером 400 кв. м, на котором напечатано скандальное фото Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, сделанное в 1997 году в поместье политика в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Mirror.

Действующий президент США и осужденный педофил, как известно, несколько раз пересекались при жизни последнего. Поскольку вопросы об отношениях этих двоих продолжают циркулировать во время второго срока Трампа, фотография была увеличена и установлена перед замком, куда собирается приехать первая чета США.

Размер фото составляет в общей сложности 400 кв. м.

Эта инициатива – дело рук британской группы Everyone Hates Elon ("Все ненавидят Илона"). На прошлой неделе активисты на краудфандинговой платформе собрали 30 000 фунтов стерлингов, чтобы "испортить визит Трампа в Великобританию".

Группа значительно активизировала свою деятельность в преддверии исторического второго государственного визита. Участники движения открыли аналогичный мемориал Джеффри Эпштейну на поле для гольфа Трампа в Абердине, создали пародийную рекламу на автобусах и разбросали поддельные товары в магазине в Виндзорском замке.

В магазинах появились поддельные товары с фото Трампа и Эпштейна

Представитель группы заявил, что акция была задумана, чтобы "отпраздновать особые отношения" между Трампом и Эпштейном, которые, как говорят, когда-то были друзьями.

"Пришло время отпраздновать особые отношения – отношения между педофилом Джеффри Эпштейном и президентом Дональдом Трампом. Сторонники Трампа разрываются на части из-за файлов Эпштейна. Теперь он надеется сбежать от всего этого, чтобы выпить чаю с королем. Но мы ни за что не позволим ему использовать нашу страну для улучшения своего имиджа. Большинство людей здесь ненавидят то, за что он выступает", – сказал он.

Активист пообещал сделать так, чтобы Эпштейн преследовал Трампа везде, куда бы он ни пошел".

Отметим, что нежелание президента публиковать так называемые "файлы Эпштейна" подогревало слухи о сокрытии информации некоторыми из его преданных сторонников MAGA. Трамп отрицал свою дружбу с опальным финансистом, однако недавно его имя снова всплыло в неприятном контексте.

Скандал вокруг американского лидера и письма Эпштейну возник 17 июля, когда в The Wall Street Journal поделились подробностями празднования 50-летия миллиардера. Гислен Максвелл, сообщница по делу Джеффри Эпштейна, готовила "особый подарок" на его день рождения, обратившись к знакомым и друзьям Эпштейна, среди которых был и действующий президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп с Меланией, Джеффри Эпштейном и Гислен Максвелл Фото: Getty

Максвелл собрала письма от Трампа и десятков других друзей Эпштейна с целью создания альбома в 2003 году. В 2006 году альбом впервые изучали в рамках расследования его дела, и обнаружили там записку от Дональда Трампа. На ней были нарисованы контуры женского тела и слова, написанные миллиардером.

В заявлении Белый дом заявил, что президент этого не рисовал и не подписывал. Более того, политик подал судебный иск против СМИ после скандальной публикации о записке Эпштейну.

В начале 2000-ых в интервью он обмолвился, что знал Эпштейна "уже 15 лет".

"С ним очень приятно проводить время. Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины так же сильно, как и мне, и многие из них моложе. Нет сомнений — Джеффри наслаждается светской жизнью", – откровенничал Трамп.

