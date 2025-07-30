Трамп рассказал, почему не поделил девушек с Эпштейном: причина и детали конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что разорвал отношения с Джеффри Эпштейном из-за того, что тот переманивал молодых женщин, которые работали в его спа-центре в Мар-а-Лаго. Трамп также упомянул Вирджинию Джуффре, которая стала одной из главных обвинительниц Эпштейна.

Related video

Как сообщает The Hill, Трамп сделал новые заявления относительно давнего конфликта с финансистом Джеффри Эпштейном во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One. По его словам, именно вмешательство Эпштейна в дела курорта Мар-а-Лаго и переманивание персонала спа-центра стали причиной прекращения их общения.

В частности, Трамп утверждает, что Эпштейн "забрал" нескольких молодых женщин, которые работали в спа-зоне резиденции. Среди них, по словам экс-президента, была и Вирджиния Джуффре — женщина, которая позже публично обвинила Эпштейна в сексуальной эксплуатации. В апреле этого года она совершила самоубийство.

"Я не знаю точно, но думаю, что она работала в спа-салоне. Он ее просто забрал. Кстати, у нее не было никаких претензий к нам, как вы знаете. Абсолютно никаких", — сказал Трамп, комментируя ее участие в событиях того времени.

Он отметил, что его возмутило, как Эпштейн "похищал" работниц: "Люди жаловались, что кто-то приходит и переманивает наших людей. У меня отличный спа-центр — один из лучших в мире — и я не хотел, чтобы их просто так забирали. Я сказал ему: "Мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей"".

По словам Трампа, сначала Эпштейн согласился прекратить подобные действия, однако вскоре снова начал набирать персонал из Мар-а-Лаго. После этого Трамп окончательно порвал с ним отношения: "Я сказал: "Убирайся отсюда"".

Эти комментарии повторяют часть высказываний, сделанных Трампом днем ранее, когда его спросили об обстоятельствах изгнания Эпштейна с территории его поместья. Тогда он заявил: "Годами я с ним не разговаривал... потому что он сделал что-то неподобающее. Он нанимал моих работников. Я сказал: "Больше так не делай этого". Он повторил это, и я его выгнал".

Кроме того, Трампа спросили, планирует ли он помиловать Гислейн Максвелл — соратницу Эпштейна, которая сейчас отбывает тюремное наказание. На это он ответил, что не рассматривал такую возможность и к нему с этим вопросом никто не обращался.

"Мне разрешено помиловать ее. Но сейчас неуместно об этом говорить", — отметил Трамп. По его словам, журналисты должны больше внимания уделять другим людям, связанным с делом Эпштейна.

История скандала

Скандал вокруг Трампа и письма Эпштейну возник 17 июля, когда в The Wall Street Journal поделились подробностями празднования 50-летия миллиардера. Гислен Максвелл, сообщница по делу Джеффри Эпштейна, готовила "особый подарок" на его день рождения, обратившись к знакомым и друзьям Эпштейна, среди которых был и действующий президент США Дональд Трамп.

Максвелл собрала письма от Трампа и десятков других друзей Эпштейна с целью создания альбома в 2003 году. В 2006 году альбом впервые изучали в рамках расследования его дела, и обнаружили там письмо от Дональда Трампа. Сообщалось, что послание было "непристойным", как и другие письма из этого альбома.

Письмо от Трампа, по данным медиа, состояло из нескольких строк напечатанного текста, и было обрамлено контуром обнаженной женщины, который, вероятно, был нарисован контуром от руки.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. В том же году его нашли мертвым в камере. Его многолетняя соратница Гислейн Максвелл была приговорена в 2022 году к 20 годам заключения.

Фокус писал, что в прошлом году Гислейн Максвелл голодала пять дней из-за того, что в тюрьме кончились деньги.

Как сообщал Фокус, Трамп подал судебный иск против СМИ после скандальной публикации о записке Эпштейну.