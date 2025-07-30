Трамп розповів, чому не поділив дівчат з Епштейном: причина та деталі конфлікту

Президент США Дональд Трамп заявив, що розірвав стосунки з Джеффрі Епштейном через те, що той переманював молодих жінок, які працювали в його спа-центрі у Мар-а-Лаго. Трамп також згадав Вірджинію Джуффре, яка стала однією з головних обвинувачок Епштейна.

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Як повідомляє The Hill, Трамп зробив нові заяви щодо давнього конфлікту з фінансистом Джеффрі Епштейном під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One. За його словами, саме втручання Епштейна у справи курорту Мар-а-Лаго та переманювання персоналу спа-центру стали причиною припинення їхнього спілкування.

Зокрема, Трамп стверджує, що Епштейн "забрав" кількох молодих жінок, які працювали у спа-зоні резиденції. Серед них, за словами експрезидента, була й Вірджинія Джуффре – жінка, яка пізніше публічно звинуватила Епштейна у сексуальній експлуатації. У квітні цього року вона вчинила самогубство.

"Я не знаю точно, але думаю, що вона працювала у спа-салоні. Він її просто забрав. До речі, у неї не було жодних претензій до нас, як ви знаєте. Абсолютно жодних", – сказав Трамп, коментуючи її участь у подіях того часу.

Він зазначив, що його обурило, як Епштейн "викрадав" працівниць: "Люди скаржилися, що хтось приходить і переманює наших людей. У мене чудовий спа-центр – один із найкращих у світі – і я не хотів, щоб їх просто так забирали. Я сказав йому: "Ми не хочемо, щоб ти забирав наших людей"".

За словами Трампа, спершу Епштейн погодився припинити подібні дії, однак невдовзі знову почав набирати персонал із Мар-а-Лаго. Після цього Трамп остаточно порвав із ним стосунки: "Я сказав: "Геть звідси"".

Ці коментарі повторюють частину висловлювань, зроблених Трампом днем раніше, коли його запитали про обставини вигнання Епштейна з території його маєтку. Тоді він заявив: "Роками я з ним не розмовляв… бо він зробив щось неналежне. Він наймав моїх працівників. Я сказав: "Більше так не роби". Він повторив це, і я його вигнав".

Крім того, Трампа запитали, чи планує він помилувати Ґіслейн Максвелл – соратницю Епштейна, яка наразі відбуває тюремне покарання. На це він відповів, що не розглядав таку можливість і до нього з цим питанням ніхто не звертався.

"Мені дозволено помилувати її. Але зараз недоречно про це говорити", – зазначив Трамп. За його словами, журналісти мають більше уваги приділяти іншим людям, пов'язаним зі справою Епштейна.

Історія скандалу

Скандал довкола Трампа і листа Епштейну виник 17 липня, коли у The Wall Street Journal поділилися подробицями відзначення 50-річчя мільярдера. Гіслен Максвелл, спільниця у справі Джеффрі Епштейна, готувала "особливий подарунок" на його день народження, звернувшись до знайомих та друзів Епштейна, серед яких був і чинний президент США Дональд Трамп.

Максвелл зібрала листи від Трампа та десятків інших друзів Епштейна з метою створення альбому у 2003 році. У 2006 році альбом вперше вивчали в межах розслідування його справи, і виявили там лист від Дональда Трампа. Повідомлялося, що послання було "непристойним", як і інші листи із цього альбому.

Лист від Трампа, за даними медіа, складався з кількох рядків надрукованого тексту, і був обрамлений контуром оголеної жінки, який, ймовірно, було намальовано контуром від руки.

Джеффрі Епштейн був заарештований у 2019 році за обвинуваченням у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх. Того ж року його знайшли мертвим у камері. Його багаторічна соратниця Ґіслейн Максвелл була засуджена у 2022 році до 20 років ув'язнення.

Фокус писав, що минулого року Ґіслейн Максвелл голодувала п'ять днів через те що у в'язниці скінчилися гроші.

Як повідомляв Фокус, Трамп подав судовий позов проти ЗМІ після скандальної публікації про записку Епштейну.