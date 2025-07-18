Трамп написав для Епштейна "непристойний" лист: він погрожує судом і називає його фейком

Спільниця звинуваченого у сексуальній торгівлі Джеффрі Епштейна готувала йому особливий подарунок до 50-річчя. Гіслен Максвелл звернулась до родини й друзів фінансиста, і одним з них, за даними The Wall Street Journal, був президент США Дональд Трамп.

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Максвелл зібрала листи від Трампа і ще десятків колег Епштейна, щоб зробити альбом до його дня народження у 2003 році. Джерела повідомили журналістам, що альбом мав шкіряну палітурку і був виготовлений ще до арешту.

Епштейна вперше арештували у 2006 році, і тоді цей альбом вивчали в межах розслідування. Зазначається, що лист від Трампа там — "непристойний, як і інші". Він складається з кількох рядків надрукованого тексту, обрамленого контуром оголеної жінки, ймовірно, намальованим маркером від руки. При цьому підпис республіканця розміщений нижче талії та імітує волосся в інтимній зоні.

"З днем народження — і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом", — йдеться наприкінці листа.

Сам Трамп заявив виданню, що це — фейк і підробка.

"Я ніколи в житті не писав картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова", — запевнив він.

Він пригрозив журналістам позовом до суду. В американському Мін’юсті та ФБР не дали коментарів щодо альбому. Зазначається, що також він містить вірші, фотографії та привітання від бізнесменів, науковців, колишніх подруг і друзів дитинства Епштейна. Зокрема, там знайшлися листи від колишнього головного виконавчого директора Victoria's Secret Леслі Векснера та адвоката й професора Гарвардського університету Алана Дершовіца.

"Я хотів дати тобі те, що ти хочеш… тож ось воно…", — зазначив у своєму листі Векснер, його слова доповнив малюнок жіночих грудей.

Раніше речник Векснера запевняв, що він у 2007 році "розірвав усі зв'язки з Епштейном" і більше ніколи з ним не контактував. Лист Дершовіца містив макет обкладинки журналу "Vanity Unfair" з жартівливими заголовками на кшталт "Хто був Джек-Різник (серійний вбивця — ред.)? Це був Джеффрі Епштейн?". Адвокат, який представляв інтереси Епштейна після першого арешту, заявив, що це було давно і він вже не пам’ятає, "що, можливо, написав".

У виданні зауважили, що незрозуміло, як був підготовлений лист з підписом Трампа. Всередині силуету жінки була записка, стилізована під уявну розмову й написала від третьої особою. Обговорення нібито між Трампом і Епштейном виглядало як суперечка про те, чи можливо в житті "більше, ніж просто мати все". Також згадується, що "загадки ніколи не старіють".

Відомо, що Епштейн і Трамп проводили час разом у 1990-х і на початку 2000-х років. У 2002 році республіканець описував товариша як "приголомшливого хлопця" і відзначав, що їм однаково подобаються "красиві жінки". Однак згодом, ще до визнання фінансистом своєї провини у залученні неповнолітньої дівчини до проституції, чоловіки посварилися.

Максвелл, засуджена до 20 років ув’язнення за допомогу у торгівлі людьми, не відповіла на лист з проханням про інтерв’ю. Її адвокат повідомив, що колишня світська левиця зосереджена на розгляді своєї справи у Верховному суді США.

Як передали у CNN 17 липня, у відповідь на публікацію The Wall Street Journal Трамп заявив, що подасть до суду на видання, на News Corp і навіть на медіамагната Руперта Мердока. Також він наказав генеральному прокурору "надати всі відповідні свідчення Великому журі, за умови схвалення судом". Пем Бонді відповіла, що готова зробити це 18 липня.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав опубліковану історію "повною й абсолютною нісенітницею". На захист Трампа також стала активістка Лора Лумер, яка запевнила, що президент не друкує листи й пише нотатки "великим чорним фломастером". Американський активіст Чарлі Кірк заявив, що не вірить в опубліковане, адже "Трамп зовсім не так розмовляє".

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн помер у федеральній в'язниці Нью-Йорка у 2019 році, йому на той момент було 66 років. Фінансист чекав на суд за обвинуваченням у сексуальній торгівлі. Десятки жінок заявили про напади на них у підлітковому віці або в стані вразливості. Неповнолітніх дівчат експлуатували та чинили над ними насильство.

8 липня президент США Дональд Трамп відчитав репортера New York Post за запитання щодо так званих "файлів Епштейна". Приводом для діалогу стало спростування від Мін’юсту й ФБР щодо списку високопоставлених клієнтів, яких він нібито шантажував.