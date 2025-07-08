Трамп розлютився на репортера після незручного запитання: про кого йшлося (відео)

Президент США Дональд Трамп, відомий своєю нелюбов'ю до преси, відчитав репортера New York Post після того, як той запитав генеральну прокурорку Пем Бонді про те, що було виявлено під час перевірки файлів Джеффрі Епштейна.

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Під час пресконференції, яка відбулася одразу за засіданням Кабінету міністрів, глава Білого дому заявив, що своїм запитанням журналіст хотів "осквернити" смертельну трагедію повені в Техасі, пише Daily Mail.

Приводом для діалогу стало те, що 6 липня Міністерство юстиції та ФБР у своєму звіті спростували інформацію, яка циркулювала раніше, про те, що фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна було вбито, і що в нього був список високопоставлених клієнтів, яких він шантажував.

"Ви все ще говорите про Джеффрі Епштейна? Про цього хлопця говорять уже багато років", — заявив він, додавши, що ЗМІ мають відійти від "цього виродка" Епштейна і більше зосередитися на трагедії в Техасі та триваючих війнах на Близькому Сході й між Росією та Україною.

Прихильники Трампа роками висували теорії змови щодо офіційного звіту, в якому Епштейн наклав на себе руки у своїй тюремній камері 10 серпня 2019 року. Під час своєї кампанії 2024 року республіканець заприсягся, що розкриє секрети федерального уряду, включно з файлами Джеффрі Епштейна і розслідуваннями вбивств Джона Ф. Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Трампу не сподобалося запитання журналіста New York Post

Однак зараз він змінив риторику в цьому питанні.

"Ви хочете витрачати час — ви хочете відповісти?" — запитав Трамп свого генерального прокурора, яка сиділа в другому кріслі по ліву руку президента поруч із держсекретарем Марко Рубіо.

Бонді сказала, що вона не проти відповісти на запитання, але Трамп продовжив свою тираду проти репортера Post.

"Я маю на увазі, я не можу повірити, що ви ставите питання про Епштейна в такий час, коли в нас є деякі з найбільших успіхів і також трагедія з тим, що сталося в Техасі. Це просто здається оскверненням, але ви продовжуйте", — сказав він своєму генеральному прокурору, який перебував у строю.

Потім генпрокурорка додала, що ніколи не визнавала, що існував "список клієнтів", і що вона насправді посилалася на повну документацію, пов'язану з розслідуванням злочинів Епштейна про торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації.

За її словами, причина, через яку не були опубліковані додаткові докази, — наявність у них дитячої порнографії.

"Виявилося, що це була дитяча порнографія, завантажена цим огидним Джеффрі Епштейном. Вона ніколи не буде опублікована, ніколи не побачить світ", — заявила вона.

Як повідомлялося раніше, 5 червня Ілон Маск розповів, що президент США фігурує у справах Джеффрі Епштейна.

"Час оприлюднити справжню сенсацію: Дональд Трамп фігурує у справах Епштейна. Ось справжня причина, чому вони не були оприлюднені", — заявив бізнесмен.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами Трамп назвав Путіна поганою людиною, яка вбиває людей, і пообіцяв йому "сюрприз".