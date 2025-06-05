"Час оприлюднити справжню сенсацію": сварка Трампа та Маска набула несподіваного оберту

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск "виснажувався" в Департаменті ефективності уряду (DOGE) і він "попросив його піти". Тим часом засновник Tesla публічно назвав американського лідера "брехуном" та розкрив, що той начебто фігурує у справах скандального Джеффрі Епштейна.

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Звинуваченнями Трамп почав "ділитися" у своїй соціальній мережі Truth Social.

Маск звинуватив Трампа у звʼязках з Епштейном

Увечері 5 червня Ілон Маск заявив, що президент США фігурує у справах Джеффрі Епштейна.

"Час оприлюднити справжню сенсацію: Дональд Трамп фігурує у справах Епштейна. Ось справжня причина, чому вони не були оприлюднені", — заявив бізнесмен.

Мова про багаторічний скандал навколо Джеффрі Епштейна — фінансиста, якого звинувачували у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Ще у 2005 році батьки 14-річної дівчини звернулись до поліції у Флориді, заявивши, що Епштейн чинив розпусні дії з їхньою донькою.

Слідство встановило: у період з 2002 по 2005 рік у його будинках у Флориді та на Мангеттені десятки неповнолітніх дівчат надавали йому сексуальні послуги за гроші. Поліція зібрала покази від щонайменше 50 жертв.

Попри загрозу довічного ув’язнення, той уник суворого покарання, завдяки угоді зі слідством Епштейн отримав 1,5 року в'язниці.

"Гарного дня, Дональде", — іронічно додав Маск.

Сварка Трампа і Маска

Президент Штатів зазначив, що скасував мандат на електромобілі, який змушував "усіх купувати електромобілі, яких ніхто не хотів".

"Він знав, що я збираюся це зробити, вже кілька місяців, і він просто збожеволів!" — написав Трамп.

На це мільярдер написав: "Така очевидна брехня. Так сумно".

Маск та Трамп посварилися публічно Фото: скріншот

Чому Трамп та Маск посварилися

Перед цим на пресконференції в Білому домі лідер США заявив, що "дуже розчарований" Маском, який нещодавно розкритикував масштабний законопроєкт про податки та витрати One Big Beautiful Bill. Бізнесмен назвав його "огидною мерзотою", заявивши, що він збільшить державний борг на $2,4 трильйони та скасує податкові пільги на електромобілі, що безпосередньо впливає на бізнес Tesla.

Ба більше, Ілон Маск опублікував серію дописів у Х, у яких критикував Трампа. Зокрема, перший припустив, що без нього "Трамп програв би вибори", і демократи контролювали б Палату представників.

"Така невдячність" — зазначив Маск.

Трамп навіть пригрозив припинити федеральні контракти та субсидії для компаній Маска Tesla і SpaceX.

Цікаво, що мільярдер, який раніше був головою Департаменту ефективності уряду (DOGE) та одним із найбільших донорів кампанії Трампа у 2024 році, тепер відкрито критикує його політику.

Падіння акцій Tesla

Після публікацій Маска акції Tesla різко впали — на понад 9,3% за день. Така динаміка може свідчити про стурбованість інвесторів через політичні висловлювання мільярдера, які потенційно здатні нашкодити його бізнесу.

Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на атаку українських безпілотників 1 червня 2025 року на авіабази РФ.

Також Фокус писав про те, що Трамп вручив мільярдерові символічний золотий ключ від Білого дому, сказавши, що приберігає цей подарунок для "дуже особливих людей".