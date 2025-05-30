"Бігатиме туди-сюди": Трамп заявив, що Маск не йде з Білого дому і вручив йому золотий ключ

Президент США Дональд Трамп і мільярдер провели спільну пресконференцію в Овальному кабінеті, на якій Ілон Маск з'явився з підбитим оком і ухилився від відповіді на запитання про ймовірне вживання наркотиків.

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Про це пише The Guardian.

Трамп заявив, що Ілон Маск буде "бігати туди-сюди"

Очікувалося, що Дональд Трамп оголосить, що Ілон Маск йде з Департаменту ефективності уряду (DOGE). Але мільярдер з'явився у футболці з написом "Dogefather" за аналогією з "Хрещеним батьком", чорній кепці з написом "DOGE" і підбитим оком. Журналістам він сказав, що це п'ятирічний син вдарив його в обличчя.

Маск з'явився в Овальному кабінеті з підбитим оком Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Маск у підсумку нікуди не йде, а більшість співробітників Департаменту залишаться на своїх місцях.

"Ілон насправді не йде. Я думаю, у мене таке відчуття, що він буде бігати туди-сюди. DOGE — його дітище", — повідомив президент.

Він також заявив, що Маска пам'ятатимуть, коли в майбутньому його адміністрація оголосить про ліквідацію "мільярдів доларів" розтрат, шахрайства і зловживань у федеральних контрактах.

За словами Трампа, Маск вніс "колосальні зміни" в те, як Вашингтон веде справи і працював "не покладаючи рук", допомагаючи очолити "наймасштабнішу та найпослідовнішу програму урядових реформ за багато поколінь".

Також президент США вручив мільярдерові символічний золотий ключ від Білого дому, сказавши, що приберігає цей подарунок для "дуже особливих людей".

Дональд Трамп заявив, що приберігає золоті ключі для особливих гостей Фото: Getty Images

Маска збиралися запитати про новину NYT про те, що він нібито вживав велику кількість наркотиків, включно з кетаміном, коли консультував Трампа, але він перебив репортера і уникнув відповіді.

І заявив, що розраховує продовжити давати Трампу поради, на що Трамп відповів: "Я сподіваюся на це".

Мільярдер пообіцяв, що продовжить відвідувати Білий дім як "друг і радник президента", перш ніж відхилитися від теми й зробити комплімент "приголомшливому" Овальному кабінету, зокрема "золоту на стелі".

А потім повідомив, що хоча його перебування на посаді спеціального державного службовця мало б закінчитися, але це не кінець DOGE, а скоріше його початок, каже він, додаючи: "Це спосіб життя".

Він упевнений, що з часом DOGE досягне обіцяного ним 1 трлн доларів економії, а Трамп відважив йому черговий комплімент, заявивши, що "служіння Ілона Америці не має собі рівних у сучасній історії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілона Маска нібито "швидко і безцеремонно" звільнили з Білого дому. Але при цьому Департамент ефективності уряду, який очолював Ілон Маск, продовжить роботу.

А сам Ілон Маск критикував новий податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа. Мільярдер вважає, що документ "підриває" оптимізацію витрат бюджету.