Чарівні гриби та кетамін: Ілона Маска звинувачують у вживанні наркотиків, — ЗМІ

Інсайдери стверджують, що Ілон Маск, мільярдер і соратник Дональда Трампа, вживав не тільки кетамін, про який він говорив в інтерв'ю. А возив із собою цілу коробку з екстазі та психоделічними грибами.

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Про це пише The New York Times.

Ілон Маск зізнавався, що приймає так багато кетаміну, сильного анестетика, що це впливає на його сечовий міхур, відомий ефект хронічного вживання. Він приймав екстазі та психоделічні гриби. І подорожував із коробкою, у якій було приблизно 20 таблеток на день, включно з пігулками з маркуванням стимулятора Аддералл, який використовують під час лікування синдрому дефіциту уваги, гіперактивності (СДУГ) і нарколепсії.

Ілон Маск із сином Х у Білому домі Фото: Getty Images

Незрозуміло, чи вживав 53-річний Маск наркотики, коли цього року він став постійним гостем у Білому домі й отримав повноваження зі скорочення федеральної бюрократії. Але він демонстрував непередбачувану поведінку.

Водночас, згідно з документами та інтерв'ю, сімейне життя Маска ставало дедалі бурхливішим, оскільки йому доводилося вести переговори щодо перехресних романтичних стосунків і приватних судових позовів, у яких брало участь його покоління дітей, які підростали.

Увечері 28 травня власник Tesla, SpaceX і соцмережі X оголосив, що завершує свою роботу в уряді Дональда Трампа, поскаржившись, що занадто багато часу він витрачав на політику замість свого бізнесу.

Маск і його адвокат не відповіли на прохання журналістів прокоментувати цього тижня його вживання наркотиків і особисте життя. Раніше він говорив, що йому прописали кетамін від депресії, і він приймав його приблизно кожні два тижні. І він сказав своєму біографу: "Мені дійсно не подобається приймати нелегальні наркотики".

Білий дім не відповів на запитання про те, чи просив він Ілона Маска пройти тести на наркотики. Будучи великим державним підрядником, його аерокосмічна фірма SpaceX повинна проводити випадкові тести на наркотики серед своїх співробітників. Але Маск отримував попереднє попередження про тести, за словами людей, близьких до процесу. SpaceX не відповіла на запитання про ці попередження.

Маск описував деякі зі своїх проблем із психічним здоров'ям в інтерв'ю і в соціальних мережах, заявивши в одному з постів, що він відчував "великі злети, жахливі падіння і неослабний стрес". Він засудив традиційну терапію та антидепресанти.

Ілон Маск на передвиборчому мітингу Трампа Фото: Getty Images

Він також годинами грає у відеоігри. За словами людей, знайомих з його звичками, Маск бореться з переїданням і приймає ліки для схуднення. І він пише день і ніч на своїй платформі соціальних мереж X. Іноді пости з'являються навіть пізно вночі.

Нагадаємо, черговий запуск надважкої космічної ракети Starship від компанії Ілона Маска SpaceX закінчився невдачею. Прискорювач і космічний корабель вибухнули.

А в Білому домі заявили, що звільнили мільярдера "швидко і безцеремонно". Але водночас Департамент ефективності уряду, який очолював Ілон Маск, продовжить роботу.