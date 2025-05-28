Starship Ілона Маска: найбільша ракета у світі вибухнула під час польоту в космос (відео)

Компанія Ілона Маска SpaceX провела дев'яте випробування надважкої космічної ракети Starship, що складається з двох частин: прискорювача Super Heavy і космічного корабля Ship. Хоча останній зміг досягти космосу, він все ж вибухнув, як і прискорювач ракети Starship. Але Ілон Маск каже, що не все так погано, як здається і незабаром відбудуться нові випробувальні польоти.

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Про це пише Space.

Starship: найбільша і найпотужніша ракета у світі

Компанія SpaceX створила найбільшу і найпотужнішу ракету у світі Starship для того, щоб людство, серед іншого, могло колонізувати Місяць і Марс. Загальна висота ракети в зібраному вигляді становить 122 метри. Висота прискорювача Super Heavy, який є першим ступенем ракети, становить 70 метрів, а висота другого ступеня Ship — 52 метри. Super Heavy має 33 двигуни Raptor, а космічний корабель — 6.

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Загалом SpaceX провела 8 випробувальних польотів до того, як запустити Starship знову в космос. Цього року, у січні та березні, відбулися два польоти, але обидва закінчилися однаково. Обидві ступені ракети Starship є багаторазовими, а тому їх можна використовувати повторно. Під час двох випробувань цього року прискорювач Super Heavy успішно повернувся після запуску і був захоплений спеціальними маніпуляторами стартової башки на космодромі Starbase на півдні штату Техас. Але Ship всього через майже 10 хвилин після старту обидва рази вибухав у повітрі, так і не досягнувши космосу. Фокус уже писав про причини цих аварій.

Starship: дев'ятий політ у космос закінчився катастрофою

Інженери SpaceX провели модернізацію двох ступенів Starship, сподіваючись уникнути проблем під час дев'ятого випробувального польоту в космос. Але в результаті сталося те, чого, найімовірніше, ніхто не очікував: обидві частини ракети Starship вибухнули і розвалилися на частини незабаром після запуску.

Дев'ятий запуск у космос надважкої ракети Starship розпочався в середу, 28 травня, о 2:37 за Києвом. Уперше компанія SpaceX використала вдруге той самий прискорювач Super Heavy, що й під час попереднього запуску. Але цього разу, після того, як нижня ступінь Super Heavy відокремилася від верхньої ступені ракети Starship, перша почала повернення назад за іншою траєкторією, як це то й планувалося.

Дев'ятий запуск у космос надважкої ракети Starship розпочався в середу, 28 травня, о 2:37 за Києвом Фото: SpaceX

Інженери хотіли перевірити здатність прискорювача витрачати менше палива під час посадки. Але посадку прискорювача, зважаючи на деякі технічні складнощі, було вирішено робити не на стартову вежу, а у води Мексиканської затоки. Але вже через приблизно 6 хвилин після початку польоту прискорювач Super Heavy вибухнув і розвалився на частини, відразу ж після запуску двигунів для посадки.

Водночас друга частина ракети Starship, тобто космічний корабель Ship на відміну від минулих польотів зміг досягти космосу. Він мав розмістити на орбіті 8 імітацій супутників Starlink. Але цього не сталося, адже люк для випуску корисного навантаження не відкрився повністю. А приблизно через 30 хвилин після початку польоту представники компанії SpaceX втратили контроль над Ship і вона почала перекидатися. Це найімовірніше сталося через витік палива. У підсумку верхній ступінь ракети Starship вибухнув і розвалився на частини над водами Індійського океану.

Ілон Маск вірить у світле майбутнє Starship

Ілон Маск заявив, що це випробування було кращим за Starship, ніж минулі, і було отримано багато цінних даних, які допоможуть поліпшити роботу найпотужнішої ракети у світі. За словами Маска, його компанія SpaceX планує провести наступні 3 випробування Starship вже в найближчому майбутньому. При цьому перерва між польотами становитиме 3-4 тижні.

Нагадуємо, що від успішного випробування ракети Starship великою мірою залежить успішна висадка астронавтів NASA на Місяці вперше з 1972 року. Згідно з планом, у 2027 році на поверхню Місяця астронавтів має доставити одна з версій космічного корабля Ship.

Також Фокус писав про те, що світло Великого вибуху має інше джерело. Одним із доказів теорії Великого вибуху, яка припускає, що Всесвіт було створено в результаті раптового розширення нескінченно малої і нескінченно щільної точки простору, є існування реліктового випромінювання. Воно вважається своєрідним світловим відлунням Великого вибуху. Тепер же астрофізики з'ясували, що це випромінювання має інше джерело.