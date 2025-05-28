Ми неправильно розуміємо Всесвіт: світло Великого вибуху має інше джерело

Одним із доказів теорії Великого вибуху, яка припускає, що Всесвіт було створено внаслідок раптового розширення нескінченно малої та нескінченно щільної точки простору, є існування реліктового випромінювання. Воно вважається своєрідним світловим відлунням Великого вибуху. Тепер же астрофізики з'ясували, що це випромінювання має інше джерело.

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Дослідження опубліковано в журналі Nuclear Physics B, пише ScienceAlert.

Фонове слабке світло, яке поширюється космосом уже понад 13 млрд років, існує майже від самого початку існування Всесвіту і називається реліктовим випромінюванням. Його можуть виявити найпотужніші телескопи.

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Тепер же астрофізики провели дослідження, яке припускає, що цього випромінювання взагалі може не існувати. Таких висновків астрофізики дійшли після вивчення одних із найперших галактик. Дослідження показало, що саме ці галактики можуть бути джерелами або всього реліктового випромінювання, або принаймні його частини. Це означає, що реліктове випромінювання може бути не пов'язане з Великим вибухом і це ставить під сумнів правильність стандартної космологічної моделі, що пояснює розвиток Всесвіту з моменту його народження. Автори дослідження кажуть, що, виходячи з отриманих даних, можливо, доведеться переписати історію Всесвіту, принаймні частково.

Раніше вчені вже знали, що перші галактики мали еліптичну форму, але нові спостереження показали, що ці галактики були створені набагато раніше і повністю сформувалися за коротший період часу, ніж припускали теоретичні моделі, що змінює характер поширення випромінювання у Всесвіті та вказує на те, що формування галактик відбувалося швидше, ніж вважали вчені.

Фонове слабке світло, яке поширюється космосом уже понад 13 млрд років, існує майже від самого початку існування Всесвіту і називається реліктовим випромінюванням Фото: Live Science

Через те, що Всесвіт постійно розширюється з моменту свого народження, відстані між галактиками збільшуються. Астрофізики виміряли відстань між першими еліптичними галактиками і, знаючи їхні характеристики, змогли з'ясувати, коли вони були створені.

Дослідники вважають, що в ранньому Всесвіті ці галактики отримали дуже багато газу, необхідного для появи зірок, а тому відносно швидко, за кілька сотень мільйонів років, створили дуже багато яскравих зірок. І світло цих зірок насправді може бути реліктовим випромінюванням або повністю, або частково.

Астрофізики припускають, що від 1,4% до 100% реліктового випромінювання можна пояснити за допомогою світла зірок у давніх галактиках.

Виходячи з нового відкриття, теорія Великого вибуху втрачає один зі своїх провідних доказів, а тому вчені вважають, що стандартну космологічну модель доведеться змінити.

Водночас астрофізики визнають, що це тільки початковий етап масштабного спостереження за раннім Всесвітом, але перші дані вказують на те, що ми, можливо, неправильно розуміємо деякі найважливіші аспекти космосу.

Фокус також писав про те, які планети в Сонячній системі з'явилися першими. У Сонячній системі знаходиться 8 планет, які розміщені на різній відстані від Сонця. Можна подумати, що планети, які розташовані ближче до нашої зірки, з'явилися першими, але це не так.

Також Фокус писав про те, що новий експеримент фізиків може зруйнувати багатосвітову інтерпретацію квантової механіки, яка передбачає існування паралельних Всесвітів.