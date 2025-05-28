Мы неправильно понимаем Вселенную: свет Большого взрыва имеет другой источник

Одним из доказательств теории Большого взрыва, которая предполагает, что Вселенная была создана в результате внезапного расширения бесконечно малой и бесконечно плотной точки пространства, является существование реликтового излучения. Оно считается своеобразным световым эхо Большого взрыва. Теперь же астрофизики выяснили, что это излучение имеет другой источник.

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Исследование опубликовано в журнале Nuclear Physics B, пишет ScienceAlert.

Фоновый слабый свет, который распространяется по космосу уже более 13 млрд лет, существует почти с самого начала существования Вселенной и называется реликтовым излучением. Его могут обнаружить самые мощные телескопы.

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Теперь же астрофизики провели исследование, которое предполагает, что этого излучения вообще может не существовать. К таким выводам астрофизики пришли после изучения одних из самых первых галактик. Исследование показало, что именно эти галактики могут быть источниками или всего реликтового излучения, или по крайней мере его части. Это значит, что реликтовое излучение может быть не связано с Большим взрывом и это ставит под сомнение правильность стандартной космологической модели, которая объясняет развитие Вселенной с момента ее рождения. Авторы исследование говорят, что, исходя из полученных данных, возможно, придется переписать историю Вселенной, по крайней мере частично.

Ранее ученые уже знали, что первые галактики имели эллиптическую форму, но новые наблюдения показали, что эти галактики были созданы намного раньше и полностью сформировались за более короткий период времени, чем предполагали теоретические модели.Это меняет характер распространения излучения по Вселенной и указывает на то, что формирование галактик происходило быстрее, чем считали ученые.

Фоновый слабый свет, который распространяется по космосу уже более 13 млрд лет, существует почти с самого начала существования Вселенной и называется реликтовым излучением Фото: Live Science

Из-за того, что Вселенная постоянно расширяется с момента своего рождения, расстояния между галактиками увеличивается. Астрофизики измерили расстояние между первыми эллиптическими галактиками и зная их характеристики смогли выяснить, когда они были созданы.

Исследователи считают, что в ранней Вселенной эти галактики получили очень много газа, необходимого для появления звезд, а потому относительно быстро, за несколько сотен миллионов лет, создали очень много ярких звезд. И свет этих звезд на самом деле может быть реликтовым излучением или полностью, или частично.

Астрофизики предполагают, что от 1,4% до 100% реликтового излучения можно объяснить с помощью света звезд в древних галактиках.

Исходя из нового открытия, теория Большого взрыва теряет одно из своих ведущих доказательств, а потому ученые считают, что стандартную космологическую модель придется изменить.

В то же время астрофизики признают, что это только начальный этап масштабного наблюдения за ранней Вселенной, но первые данные указывают на то, что мы, возможно, неправильно понимаем некоторые важнейшие аспекты космоса.

Фокус также писал о том, какие планеты в Солнечной системе появились первыми. В Солнечной системе находится 8 планет, которые размещены на разном расстоянии от Солнца. Можно подумать, что планеты, которые находятся ближе к нашей звезде, появились первыми, но это не так.

Также Фокус писал о том, что новый эксперимент физиков может разрушить многомировую интерпретацию квантовой механики, которая предполагает существование параллельных Вселенных.