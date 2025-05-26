Найбільша ракета у світі: компанія Ілона Маска розкрила причини вибуху Starship (відео)

Компанія Ілона Маска SpaceX опублікувала результати розслідування вибуху верхнього ступеня ракети Starship, відомої як Ship, під час восьмого випробувального польоту в березні цього року. Відомо, що дев'ятий випробувальний політ найбільшої ракети у світі відбудеться вже 27 травня.

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Про це пише Space.

Надважка ракета Starship, заввишки 123 метри, складається з нижнього ступеня або прискорювача Super Heavy і верхнього ступеня Ship, який по суті є космічним кораблем. На сьогодні це найбільша і найпотужніша ракета у світі.

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Восьмий випробувальний політ Starship відбувся 6 березня, коли ракета була запущена з космодрому компанії SpaceX на півдні штату Техас. Того разу, як і під час сьомого випробувального польоту, ступінь Super Heavy успішно повернувся назад, де його спіймали спеціальні маніпулятори стартової вежі. Але під час двох цих польотів верхній ступінь Ship вибухнув над Атлантичним океаном і його уламки впали у воду.

Якщо під час сьомого польоту у Ship стався витік палива і виникла пожежа у верхній частині другого ступеня Starship, то під час восьмого польоту пожежа виникла в нижній частині, де розміщені 6 потужних двигунів Raptor.

План восьмого польоту ракети Starship передбачав, що Ship виведе на орбіту чотири імітації супутників Starlink приблизно за 17,5 хвилин після старту, а потім приблизно за 50 хвилин здійснить контрольоване приводнення в Індійському океані біля берегів Австралії.

Згідно із заявою компанії SpaceX, біля одного з двигунів сталося загоряння палива, що призвело до його відключення. Потім вийшли з ладу інші двигуни, а тому верхній ступінь Starship вийшов з-під контролю. Після цього відбулося автоматичне самознищення Ship.

Під час двох польотів верхній ступінь Starship вибухнув над Атлантичним океаном і його уламки впали у воду Фото: space.com

Також стало відомо, що під час приземлення Super Heavy тільки 11 із 13 двигунів прискорювача працювали.

Ракета Starship Фото: SpaceX

Інженери компанії Ілона Маска врахували всі виявлені проблеми і, згідно із заявою, було внесено зміни в конструкцію двох ступенів ракети Starship, щоб міг відбутися повністю успішних дев'ятий випробувальний політ, запланований на 27 травня.

Федеральне управління цивільної авіації США дало дозвіл на новий запуск найпотужнішої ракети у світі.

Нагадуємо, що ракета Starship призначена не тільки для доставки вантажів і астронавтів на навколоземну орбіту, а й на Місяць, а також Марс. Одну з версій Ship використовуватимуть як посадковий модуль під час висадки астронавтів NASA на Місяць у 2027 році.

Найбільші та найпотужніші ракети у світі

Хоча ракета Starship від компанії SpaceX ще не введена в експлуатацію, вона є найбільшою і найпотужнішою космічною ракетою світі. Це багаторазова ракета.

На другому місці розташовується ракета Space Launch System, створена NASA. Вона має висоту 111 метрів і виконала всього один політ у космос у 2022 році. Її основне призначення — це забезпечення пілотованих польотів на Місяць. Три роки тому ракета відправила в подорож до Місяця і назад безпілотний космічний корабель. Це одноразова ракета.

На третьому місці перебуває ракета Falcon Heavy від компанії SpaceX, висотою 70 метрів. Це багаторазова ракета.

Третє місце також ділить ракета New Glenn від компанії Blue Origin висотою 98 метрів, перший політ якої відбувся тільки на початку цього року, і вона ще активно не експлуатується, на відміну від Falcon Heavy.

У Китаї зараз триває розробка важкої ракети "Чанчжен-9" заввишки 114 метрів, що має доставити перших китайських астронавтів на Місяць.

Як уже писав Фокус, у Сонячній системі колись було дев'ять планет до того, як вчені знизили планетарний статус Плутона в 2006 році. Але схоже, дев'ятій планеті все-таки судилося бути, тепер астрономи вважають, що вона розташована далеко за Нептуном.

Також Фокус писав про те, що автори нового дослідження піддали сумніву минулі заяви про те, що на планеті K2-18b, яка вважається океанічним світом, схожим на Землю, справді існують ознаки інопланетного життя.