Учені виявили потенційних інопланетян на планеті з океаном: але все не так просто

Автори нового дослідження піддали сумніву минулі заяви про те, що на планеті K2-18b, яку вважають океанічним світом, схожим на Землю, справді існують ознаки інопланетного життя.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Потенційно населена планета K2-18b

Два роки тому вчені заявили, що за допомогою космічного телескопа Вебб вони виявили ознаки існування океану з рідкої води і можливих ознак інопланетного життя на планеті K2-18b. Ця планета приблизно у 2,5 раза більша за Землю і розташована на відстані 124 світлових роки від нас.

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Раніше цього року ті самі вчені повідомили про те, що вони виявили ще більш вагомі докази потенційних ознак життя на цій планеті, як уже писав Фокус. Цими ознаками є молекули диметилсульфіду і диметилдисульфіду, які на Землі створюють тільки морські мікроорганізми, відомі як фітопланктон.

Це відкриття призвело до появи бурхливих дебатів у науковій спільноті, адже це здається перший явний натяк на те, що на іншій планеті може існувати позаземне життя.

Багато вчених, зокрема й автори нового дослідження, ставлять під сумнів як надійність виявлених ознак існування двох хімічних речовин на планеті K2-18b, так і те, чи є вони надійними ознаками життя.

Занадто слабкі ознаки життя на планеті K2-18b

Коли вчені вивчають дані з різних інструментів телескопа Вебб окремо, вони можуть отримати суперечливі результати. Автори дослідження вважають, що це саме те, що сталося в роботах їхніх колег.

Тому вчені провели новий аналіз планети K2-18b, використовуючи дані всіх трьох ключових інструментів телескопа Вебб, які захоплюють ближнє, середнє і дальнє інфрачервоне світло. Мета цього дослідження полягала в тому, щоб отримати більш об'ємну інтерпретацію світла, отриманого з планети K2-18b. У результаті виявилося, що сильніший сигнал, заявлений у спостереженнях цього року, набагато слабший, якщо об'єднати всі дані.

Планета K2-18b в уявленні художника Фото: ScienceAlert

Вчені кажуть, що вони не виявили нічого, крім дуже слабких натяків на існування диметилсульфіду і диметилдисульфіду, і навіть ці натяки не були присутні у всіх даних.

Молекули в атмосфері планети зазвичай знаходять за допомогою спектрального аналізу, який виявляє унікальні хімічні відбитки на основі того, як атмосфера поглинає певні довжини хвиль світла своєї зірки. Це поглинання залишає виразні відбитки в спектрі світла, які показують присутність різних молекул.

Різниця між диметилсульфідом і етаном, тобто звичайною молекулою в атмосферах планет за межами Сонячної системи, становить лише один атом сірки. Спектрометри телескопа Вебб мають вражаючу чутливість, але все ще стикаються з обмеженнями. Відстань до планет, слабкість сигналів і складність атмосфер означають, що розрізнити молекули, які відрізняються всього одним атомом, надзвичайно складно.

Тому вчені кажуть, що не можна з упевненістю говорити про те, що на планеті K2-18b було виявлено ознаки позаземного життя.

Як уже писав Фокус, на околицях Сонячної системи астрономи виявили новий об'єкт, який є карликовою планетою. Це сусід Плутона і його характеристики ставлять під сумнів існування так званої Дев'ятої планети, яку давно шукають.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше отримали фотографії вибухових плям на Сонці з роздільною здатністю 8К. Нові дуже докладні зображення поверхні Сонця надають безпрецедентний вид сонячних плям та іншої активності Сонця.