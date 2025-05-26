Учені вперше отримали фотографії вибухових плям на Сонці з роздільною здатністю 8К (фото)

Нові дуже докладні зображення поверхні Сонця надають безпрецедентний вид сонячних плям та іншої активності Сонця.

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Про це пише Space.

Плями на Сонці — це темні ділянки на поверхні нашої зірки, які є однією з головних ознак її активності. Ці плями темні, адже температура в них нижча, ніж у поверхні Сонця (5500 градусів Цельсія). У сонячних плямах сконцентровані сильні магнітні поля. Хоча сонячні плями виглядають темними для наших очей, насправді вони дуже яскраві. Плями на Сонці можуть мати розмір від кількох сотень до десятків тисяч кілометрів у поперечнику, і іноді їхній розмір більший, ніж діаметр Землі (12 756 км).

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Найпотужніші спалахи на Сонці у 2024 році

Саме в плямах на Сонці відбуваються потужні вибухи, такі як сонячні спалахи, тобто раптові викиди випромінювання, і корональні викиди маси, тобто викиди величезних обсягів плазми. Ця плазми при досягненні Землі провокує появу геомагнітної бурі.

Науковці з Потсдамського астрофізичного інституту, Німеччина, створили нові камери для телескопа Vacuum Tower Telescope, що розташований в Обсерваторії Тейде на острові Тенеріфе, Канарські острови, Іспанія. За допомогою цих камер вчені отримали зображення Сонця вперше з роздільною здатністю 8К.

Великі сонячні телескопи можуть робити фотографії з високою роздільною здатністю, але охоплюють обмежені ділянки на Сонці, тоді як менші телескопи можуть охоплювати весь диск Сонця, але не дають високої роздільної здатності зображень.

Vacuum Tower Telescope має як широкий огляд Сонця, так і створює відмінну просторову роздільну здатність. Нові камери тільки покращують ці можливості телескопа, що дає змогу вченим проводити докладні дослідження активних сонячних ділянок Сонця Фото: space.com

Але Vacuum Tower Telescope має як широкий огляд Сонця, так і створює відмінну просторову роздільну здатність. Нові камери тільки покращують ці можливості телескопа, що дає змогу вченим проводити детальні дослідження активних сонячних ділянок Сонця.

За словами вчених, щоб краще зрозуміти активність Сонця, потрібно проводити дослідження не тільки довгострокового розвитку глобальної активності, а й досліджувати еволюцію магнітного поля в активних регіонах із плином часу.

Нові камери компілюють 100 зображень з короткою витримкою, кожне з роздільною здатністю 8000x6000 пікселів, знятих зі швидкістю 25 кадрів на секунду. Цей процес дає змогу отримувати зображення з роздільною здатністю 8K, а також пом'якшувати перешкоди, створені атмосферою Землі, і досягати просторової роздільної здатності приблизно 100 кілометрів на поверхні Сонця. Така точність дає змогу спостерігати процеси на сонці в масштабах часу всього лише в 20 секунд.

Нові камери компілюють 100 зображень з короткою витримкою, кожне з роздільною здатністю 8000x6000 пікселів, знятих зі швидкістю 25 кадрів на секунду. Фото: space.com

За допомогою нових камер вчені отримали зображення з високою роздільною здатністю, що охоплюють ділянки на Сонці діаметром до 200 000 км, що становить приблизно 1/7 діаметра Сонця.

Нові фотографії розкривають складні деталі сонячних плям, потоків плазми і структур магнітного поля, які викликають спалахи на Сонці. Нові дані дають змогу поліпшити прогнозування космічної погоди, керованої активністю Сонця. А ця активність безпосередньо впливає на роботу багатьох наших технологій, таких як зв'язок і електромережі.

Як уже писав Фокус, астрономи спостерігали за тим, як від поверхні Сонця відірвався потужний викид у формі гігантського крила. Прямий удар такої нитки з перегрітої плазми, довжина якої становила близько 1 млн км, міг викликати екстремальну магнітну бурю на Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що людство не готове до найекстремальнішої геомагнітної бурі, яка в будь-який момент може обрушитися на Землю.