Ученые впервые получили фотографии взрывных пятен на Солнце с разрешением 8К (фото)

Новые очень подробные изображения поверхности Солнца предоставляют беспрецедентный вид солнечных пятен и другой активности Солнца.

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Об этом пишет Space.

Пятна на Солнце — это темные участки на поверхности нашей звезды, которые являются одним из главных признаков ее активности. Эти пятна темные, ведь температура в них ниже, чем у поверхности Солнца (5500 градусов Цельсия). В солнечных пятнах сконцентрированы сильные магнитные поля. Хотя солнечные пятна выглядят темными для наших глаз, на самом деле они очень яркие. Пятна на Солнце могут иметь размер от нескольких сотен до десятков тысяч километров в поперечнике, и иногда их размер больше, чем диаметр Земли (12 756 км).

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Самые мощные вспышки на Солнце в 2024 году

Именно в пятнах на Солнце происходят мощные взрывы, такие как солнечные вспышки, то есть внезапные выбросы излучения и корональные выбросы массы, то есть выбросы огромных объемов плазмы. Эта плазмы при достижении Земли провоцирует появление геомагнитной бури.

Ученые из Потсдамского астрофизического института, Германия, создали новые камеры для телескопа Vacuum Tower Telescope, который находится в Обсерватории Тейде на острове тенерифе, Канарские острова, Испания. С помощью этих камер ученые получили изображения Солнца впервые с разрешением 8К.

Большие солнечные телескопы могут делать фотографии с высоким разрешением, но охватывают ограниченные участки на Солнце, в то время как меньшие телескопы могут охватывать весь диск Солнца, но не дают высокого разрешения изображений.

Vacuum Tower Telescope имеет как широкий обзор Солнца, так и создает отличное пространственное разрешение. Новые камеры только улучшают эти возможности телескопа, что позволяет ученым проводить подробные исследования активных солнечных участков Солнца Фото: space.com

Но Vacuum Tower Telescope имеет как широкий обзор Солнца, так и создает отличное пространственное разрешение. Новые камеры только улучшают эти возможности телескопа, что позволяет ученым проводить подробные исследования активных солнечных участков Солнца.

По словам ученых, чтобы лучше понять активность Солнца, нужно проводить исследования не только долгосрочное развитие глобальной активности, но и исследовать эволюцию магнитного поля в активных регионах с течением времени.

Новые камеры компилируют 100 изображений с короткой выдержкой, каждое с разрешением 8000x6000 пикселей, снятых со скоростью 25 кадров в секунду. Этот процесс позволяет получать изображения с разрешением 8K, а также смягчать помехи, созданные атмосферой Земли, и достигать пространственного разрешения приблизительно 100 километров на поверхности Солнца. Такая точность позволяет наблюдать процессы на солнце в масштабах времени всего лишь в 20 секунд.

Новые камеры компилируют 100 изображений с короткой выдержкой, каждое с разрешением 8000x6000 пикселей, снятых со скоростью 25 кадров в секунду Фото: space.com

С помощью новых камер ученых получили изображения с высоким разрешением, охватывающие участки на Солнце диаметром до 200 000 км, что составляет примерно 1/7 диаметра Солнца.

Новые фотографии раскрывают сложные детали солнечных пятен, потоков плазмы и структур магнитного поля, которые вызывают вспышки на Солнце. Новые данные позволяют улучшить прогнозирование космической погоды, управляемой активностью Солнца. А эта активность напрямую влияет на работу многих наших технологий, таких как связь и электросети.

Как уже писал Фокус, астрономы наблюдали за тем, как от поверхности Солнца оторвался мощный выброс в форме гигантского крыла. Прямой удар такой нити из перегретой плазмы, длина которой составляла около 1 млн км, мог вызвать экстремальную магнитную бурю на Земле.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что человечество не готово к самой экстремальной геомагнитной буре, которая в любой момент может обрушиться на Землю.