У Солнца выросли два "крыла": ученые показали, как Земля увернулась от мощной магнитной бури (фото)

На этой неделе астрономы наблюдали за тем, как от поверхности Солнца оторвался мощный выброс в форме гигантского крыла. Прямой удар такой нити из перегретой плазмы, длина которого составляла около 1 млн км, могла вызвать экстремальную магнитную бурю на Земле.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Но к счастью, Земле удалось избежать наихудшего сценария, скорее всего, это будет скользящий удар, который доберется до нашей планы сегодня, 23 мая. Помех в работе электрооборудования или радиокоммуникационных служб не ожидается. По словам астрономов, есть небольшая вероятность того, что северные сияния можно будет увидеть над Великобританией.

На снимках отчетливо видно два крыла на Солнце Фото: ESA

Происшествие, которое вызовет незначительную геомагнитную активность над Землей, называется извержение нити. Во время таких событий Солнце выбрасывает огромные волны солнечных частиц.

“Извержения нити, также известные как корональные выбросы массы (CME), происходят из-за нестабильности магнитного поля Солнца. Эти нестабильности вызывают крупномасштабные выбросы структур магнитного поля и плазмы в космос. Эти извержения сильно различаются по скорости и размеру, некоторые из них быстро движутся наружу со скоростью около 3000 км/с”, - говорит эксперт по космической среде из Университета Бирмингема Шон Элвидж.

Во время извержения нити более холодной плазмы повисают над поверхностью звезды благодаря мощным магнитным полям. На снимках Солнца такие нити видны как длинные темные участки, которые перемещаются по поверхности звезды. Когда же магнитные поля ослабевают, эти нити могут внезапно вырываться на свободу в сильном извержении.

На этой неделе спутники зафиксировали момент, когда две гигантские нити оторвались от северного полушария Солнца в результате извержения. В космос отправился корональный выброс массы.

Когда нити только оторвались от Солнца, их форма напомнила пару крыльев.

“Не уверен, как назвать это извержение, может быть, событие «крыло птицы» или «крыло ангела»? В любом случае, это действительно нечто, что стоит увидеть”, - написал фотограф полярных сияний Винсент Ледвина в Х.

Мощный выброс корональной массы на Солнце

“Сперва предполагалось, что корональный выброс массы нанесет скользящий удар по Земле, но скорее всего, не произойдет и этого. Он пройдет выше и впереди Земли. Таким образом, ожидаемое воздействие будет небольшим или вообще не будет иметь значения”, - подытожил глава отдела космической погоды ЕКА Юха-Пекка Лунтама.

Напомним, ученые получили самую лучшую фотографию Солнца. Космический аппарат Solar Orbiter, который уже 5 лет изучает Солнце, сделал самое широкое изображение Солнца с высоким разрешением. Это изображение дает возможность ученым приблизиться к разгадке одной из главных тайн Солнца: почему корона звезды намного горячее ее поверхности.