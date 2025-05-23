У Сонця виросли два "крила": вчені показали, як Земля ухилилася від потужної магнітної бурі (фото)

Цього тижня астрономи спостерігали за тим, як від поверхні Сонця відірвався потужний викид у формі гігантського крила. Прямий удар такої нитки з перегрітої плазми, довжина якої становила близько 1 млн км, могла спричинити екстремальну магнітну бурю на Землі.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Але на щастя, Землі вдалося уникнути найгіршого сценарію, найімовірніше, це буде ковзний удар, який добереться до нашої плани сьогодні, 23 травня. Перешкод у роботі електрообладнання або радіокомунікаційних служб не очікується. За словами астрономів, є невелика ймовірність того, що північні сяйва можна буде побачити над Великою Британією.

На знімках чітко видно два крила на Сонці Фото: ESA

Подія, яка спричинить незначну геомагнітну активність над Землею, називається виверження нитки. Під час таких подій Сонце викидає величезні хвилі сонячних частинок.

"Виверження нитки, також відомі як корональні викиди маси (CME), відбуваються через нестабільність магнітного поля Сонця. Ці нестабільності викликають великомасштабні викиди структур магнітного поля і плазми в космос. Ці виверження сильно різняться за швидкістю і розміром, деякі з них швидко рухаються назовні зі швидкістю близько 3000 км/с", — говорить експерт із космічного середовища з Університету Бірмінгема Шон Елвідж.

Під час виверження нитки холоднішої плазми повисають над поверхнею зірки завдяки потужним магнітним полям. На знімках Сонця такі нитки видно як довгі темні ділянки, що переміщуються поверхнею зірки. Коли ж магнітні поля слабшають, ці нитки можуть раптово вириватися на свободу в сильному виверженні.

Цього тижня супутники зафіксували момент, коли дві гігантські нитки відірвалися від північної півкулі Сонця внаслідок виверження. У космос вирушив корональний викид маси.

Коли нитки тільки відірвалися від Сонця, їхня форма нагадала пару крил.

"Не впевнений, як назвати це виверження, можливо, подія "крило птаха" або "крило ангела"? У будь-якому разі, це справді щось, що варто побачити", — написав фотограф полярних сяйв Вінсент Ледвіна в Х.

Потужний викид корональної маси на Сонці

"Спершу передбачалося, що корональний викид маси завдасть ковзного удару по Землі, але найімовірніше, не станеться і цього. Він пройде вище і попереду Землі. Таким чином, очікуваний вплив буде невеликим або взагалі не матиме значення", — підсумував глава відділу космічної погоди ЄКА Юха-Пекка Лунтама.

Нагадаємо, вчені отримали найкращу фотографію Сонця. Космічний апарат Solar Orbiter, який уже 5 років вивчає Сонце, зробив найширше зображення Сонця з високою роздільною здатністю. Це зображення дає можливість вченим наблизитися до розгадки однієї з головних таємниць Сонця: чому корона зірки набагато гарячіша за її поверхню.