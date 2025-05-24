На краю Сонячної системи виявлено нову планету: кидає виклик теорії про Дев'яту планету

Учені за допомогою наземних телескопів виявили нову карликову планету, яка розташована за орбітою останньої планети Сонячної системи під назвою Нептун у регіоні під назвою пояс Койпера.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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Чим відрізняються планети від карликових планет?

Наразі в Сонячній системі відомо про існування 8 планет, останньою з яких є Нептун. Також відомо про те, що існує щонайменше п'ять карликових планет: Плутон, Церера, Еріда, Хаумеа і Макемаке.

Ключовою відмінністю звичайної планети від карликової планети є те, що такі об'єкти розташовані в областях, де є багато інших об'єктів, і їхня гравітація не здатна "розчистити" околиці цих світів. Тобто на відміну від звичайної планети карликові планети не є домінуючими об'єктами в окремо взятій ділянці космосу.

За орбітою Нептуна починається пояс Койпера, тобто ділянка зовнішньої Сонячної системи, де знаходяться мільйони різноманітних крижаних тіл, зокрема комети і карликові планети. Найвідомішою карликовою планетою в поясі Койпера є Плутон. Він до 2006 року вважався дев'ятою планетою Сонячної системи, але потім статус цього світу понизили.

Складене зображення, що порівнює відносні розміри відомих карликових планет нашої Сонячної системи, включно з нещодавно виявленою 2017 року планетою OF201 Фото: Live Science

Нова карликова планета в Сонячній системі

Тепер же астрономи оголосили про те, що за допомогою наземних телескопів вони виявили нову карликову планету, що отримала назву 2017 OF201. Вона має настільки сильно витягнуту орбіту, що один оберт навколо Сонця здійснює за 25 000 земних років. Тобто саме стільки часу триває рік на цій планеті.

Розрахунки вчених показують, що карликова планета 2017 OF201 є сферичним тілом із діаметром приблизно 700 км. Для порівняння діаметр Плутона становить 2377 км.

Учені з'ясували, що в найближчій точці до Сонця під час обертання карликова планета 2017 OF201 перебуває на відстані приблизно 45 астрономічних одиниць від нашої зірки, а це майже така сама відстань від Сонця, як і у Плутона. Це означає, що нова карликова планета в цьому випадку розташована в 45 разів далі, ніж Земля від Сонця. Водночас у найдальшій точці до Сонця 2017 OF201 перебуває на відстані 1600 астрономічних одиниць. Це в 1600 разів більше за відстань між Землею і Сонцем.

Розрахунки траєкторії руху нової карликової планети показали, що в найближчій точці до Сонця вона перебувала в 1930 році, тобто тоді, коли було виявлено Плутон. Зараз цей об'єкт перебуває у 2 рази далі від Сонця.

Діаграма, що показує поточне місце розташування Плутона, Нептуна і нещодавно відкритої карликової планети 2017 OF201 Фото: Live Science

Дуже витягнута орбіта 2017 OF201 вказує на те, що ця карликова планета зазнала сильних гравітаційних взаємодій з Нептуном, і можливо з іншими об'єктами. Існує припущення, що спочатку ця карликова планета була викинута в Хмару Оорта, найвіддаленішу частину Сонячної системи, а потім була відправлена назад.

Такі об'єкти, як 2017 OF201, які розташовані на краю Сонячної системи, виявити дуже складно, а тому вчені вважають, що це не єдина карликова планета, яка очікує свого відкриття. Астрономи вважають, що в тій частині космосу може перебувати ще приблизно 100 об'єктів зі схожою орбітою і розміром, але їх ще належить знайти.

Дев'ята планета

Нова карликова планета також кидає виклик теоріям про існування так званої Дев'ятої планети, яку так і не виявили, але багато астрономів вважають, що десь за Нептуном вона все ж є.

Деякі астрономи припустили, що незвичайні орбіти деяких об'єктів за Нептуном можна пояснити впливом гравітації Дев'ятої планети. Але характеристики карликової планети 2017 OF201 не вписуються в цю теорію, адже вчені вважають, що якщо Дев'ята планета існує, то вона повинна була викинути виявлений об'єкт із Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, астрономи знайшли рідкісний тип подвійної зоряної системи, де одна зірка обертається всередині іншої. Йдеться про пульсар, який розташований за 455 світлових років від Землі.

Також Фокус писав про те, що чорні діри непомітно ростуть усередині зірок, як вважають фізики.