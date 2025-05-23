Зірка обертається всередині іншої: вчені зробили відкриття у 455 світлових роках від Землі

Астрономи знайшли рідкісний тип подвійної зоряної системи, де одна зірка обертається всередині іншої. Йдеться про пульсар, який розташований за 455 світлових років від Землі.

Related video

Про це повідомляє Space.com.

Пульсар під назвою PSR J1928+1815 є одним із різновидів нейтронної зірки, по суті, всі вони трупи зірок, які загинули під час вибуху наднової. Гравітація у залишків таких зірок була досить сильною, щоб стиснути протони й електрони в єдине ціле, утворивши нейтрони. Нейтронні зірки переважно складаються з нейтронів, що робить ці зірки дуже щільними.

Також пульсари випускають подвійні промені радіохвиль із магнітних полюсів. Такі промені із Землі здаються пульсуючими, бо їх видно тільки тоді, коли полюс пульсара спрямований на нашу планету. За словами вчених, досліджуваний пульсар з'явився з гарячої блакитної зірки, маса якої була у 8 разів більшою за масу Сонця.

За допомогою 500-метрового сферичного радіотелескопа (FAST) у Китаї, вчені з'ясували, що у PSR J1928+1815 є компаньйон. Це гелієва зірка з масою приблизно в 1-1,6 більше сонячної. У якийсь момент ця зірка втратила всі свої зовнішні шари з водню, після чого залишилося ядро з гелію.

Обидві зірки системи розташовані одна від одної лише за 1,12 млн км, що приблизно в 50 разів ближче, ніж Меркурій до Сонця, каже співавтор дослідження Цзінь-Лан Хан із Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук у Пекіні. Зірки здійснюють один оберт навколо одна одної всього за 3,6 години.

PSR J1928+1815 є мілісекундним пульсаром, який обертається неймовірно швидко і робить майже 100 обертів на секунду. Пульсари досягають таких швидкостей зазвичай після того, як поглинають свого компаньйона — матеріал, що вривається, змушує їх обертатися все швидше і швидше.

У більш ранніх дослідженнях передбачалося, що мілісекундні пульсари можуть проходити через стадію "спільної оболонки", коли пульсар обертається в зовнішніх шарах свого компаньйона. Але вченим не вдавалося виявити такі екзотичні подвійні системи, принаймні досі.

За допомогою комп'ютерних моделей учені з'ясували, що спершу зірки в цій подвійній системі були на відстані, удвічі більшій, ніж розташовані Земля і Сонце.

Потім пульсар міг відштовхнути зовнішні шари свого компаньйона, утворюючи загальну оболонку навколо них обох. Приблизно через 1000 років пульсар наблизився б по спіралі до ядра свого партнера, який, ймовірно, відкинув би залишки цієї оболонки, залишивши після себе тісно пов'язану подвійну систему.

Ґрунтуючись на передбачуваній кількості подвійних зірок у Чумацькому Шляху, які приблизно відповідають цій новій виявленій системі, дослідники припускають, що в нашій галактиці може існувати тільки від 16 до 84 аналогів PSR J1928+1815 і його компаньйона. Для порівняння в Чумацькому Шляху перебуває близько 100-400 млрд зірок.

Нагадаємо, у космосі виявлено гіпотетичну "дивну зірку". Астрономи вважають, що виявили в далекому космосі незвичайний об'єкт, який вважався нейтронною зіркою.