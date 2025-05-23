Звезда вращается внутри другой: ученые сделали открытие в 455 световых годах от Земли

Астрономы нашли редчайший тип двойной звездной системы, где одна звезда вращается внутри другой. Речь идет о пульсаре, который расположен в 455 световых годах от Земли.

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Об этом сообщает Space.com.

Пульсар под названием PSR J1928+1815 является одной из разновидностей нейтронной звезды, по сути, все они трупы звезд, которые погибли при взрыве сверхновой. Гравитация у остатков таких звезд была достаточно сильной, чтобы сжать протоны и электроны в единое целое, образовав нейтроны. Нейтронные звезды преимущественно состоят из нейтронов, что делает эти звезды очень плотными.

Также пульсары испускают двойные лучи радиоволн из магнитных полюсов. Такие лучи с Земли кажутся пульсирующими, потому как видны только тогда, когда полюс пульсара направлен на нашу планету. По словам ученых, исследуемый пульсар появился из горячей голубой звезды, масса которой была в 8 раз больше массы Солнца.

С помощью 500-метрового сферического радиотелескопа (FAST) в Китае, ученые выяснили, что у PSR J1928+1815 имеется компаньон. Это гелиевая звезда с массой примерно в 1-1,6 больше солнечной. В какой-то момент эта звезда потеряла все свои внешние слои из водорода, после чего осталось ядро из гелия.

Обе звезды системы находятся друг от друга всего в 1,12 млн км, что примерно в 50 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу, говорит соавтор исследования Цзинь-Лан Хан из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук в Пекине. Звезды совершают один оборот вокруг друг друга всего за 3,6 часов.

PSR J1928+1815 является миллисекундным пульсаром, который вращается невероятно быстро и совершает почти 100 оборотов в секунду. Пульсары достигают таких скоростей обычно после того, как поглощают своего компаньона - врывающийся материал заставляет их вращаться все быстрее и быстрее.

В более ранних исследования предполагалось, что миллисекундные пульсары могут проходить через стадию “общей оболочки”, когда пульсар вращается во внешних слоях своего компаньона. Но ученым не удавалось обнаружить такие экзотические двойные системы, по крайней мере, до сих пор.

С помощью компьютерных моделей ученые выяснили, что сперва звезды в этой двойной системе были на расстоянии в два раза большем, чем находятся Земля и Солнце.

Затем пульсар мог оттолкнуть внешние слои своего компаньона, образуя общую оболочку вокруг них обоих. Примерно через 1000 лет пульсар приблизился бы по спирали к ядру своего партнера, который, вероятно, отбросил бы остатки этой оболочки, оставив после себя тесно связанную двойную систему.

Основываясь на предполагаемом количестве двойных звезд в Млечном Пути, которые примерно соответствуют этой новой обнаруженной системе, исследователи предполагают, что в нашей галактике может существовать только от 16 до 84 аналогов PSR J1928+1815 и его компаньона. Для сравнения в Млечном Пути находится около 100–400 млрд звезд.

Напомним, в космосе обнаружена гипотетическая "странная звезда". Астрономы считают, что обнаружили в далеком космосе необычный объект, который считался нейтронной звездой.