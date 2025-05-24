На краю Солнечной системы обнаружена новая планета: бросает вызов теории о Девятой планете

Ученые с помощью наземных телескопов обнаружили новую карликовую планету, которая находится за орбитой последней планеты Солнечной системы под названием Нептун в регионе под названием пояс Койпера.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Чем отличаются планеты от карликовых планет?

На данный момент в Солнечной системе известно о существовании 8 планет, последней из которых является Нептун. Также известно о том, что существует как минимум пять карликовых планет: Плутон, Церера, Эрида, Хаумеа и Макемаке.

Ключевым отличием обычной планеты от карликовой планеты является то, что такие объекты находятся в областях, где есть много других объектов, и их гравитация не способна "расчистить" окрестности данных миров. То есть в отличие от обычной планеты карликовые планеты не являются доминирующими объектами в отдельно взятом участке космоса.

За орбитой Нептуна начинается пояс Койпера, то есть участок внешней Солнечной системы, где находятся миллионы разнообразных ледяных тел, в том числе комет и карликовых планет. Наиболее известно карликовой планетой в поясе Койпера является Плутон. Он до 2006 года считался девятой планетой Солнечной системы, но затем статус этого мира понизили.

Составное изображение, сравнивающее относительные размеры известных карликовых планет нашей Солнечной системы, включая недавно обнаруженную в 2017 году планету OF201 Фото: Live Science

Новая карликовая планета в Солнечной системе

Теперь же астрономы объявили о том, что с помощью наземных телескопов они обнаружили новую карликовую планету, получившую название 2017 OF201. Она имеет настолько сильно вытянутую орбиту, что один оборот вокруг Солнца совершает за 25 000 земных лет. То есть именно столько времени длится год на этой планете.

Расчеты ученых показывают, что карликовая планета 2017 OF201 является сферическим телом с диаметром примерно 700 км. Для сравнения диаметр Плутона составляет 2377 км.

Ученые выяснили, что в самой близкой точке к Солнцу во время вращения карликовая планета 2017 OF201 находится на расстоянии примерно 45 астрономических единиц от нашей звезды, а это почти такое же расстояние от Солнца, как и у Плутона. Это значит, что новая карликовая планета в этом случае находится в 45 раз дальше, чем Земля от Солнца. В то же время в самой дальней точке к Солнцу 2017 OF201 находится на расстоянии 1600 астрономических единиц. Это в 1600 раз больше расстояния между Землей и Солнцем.

Расчеты траектории движения новой карликовой планеты показали, в самой близкой точке к Солнцу она находилась в 1930 году, то есть тогда, когда был обнаружен Плутон. Сейчас этот объект находится в 2 раза дальше от Солнца.

Диаграмма, показывающая текущее местоположение Плутона, Нептуна и недавно открытой карликовой планеты 2017 OF201 Фото: Live Science

Очень вытянутая орбита 2017 OF201 указывает на то, что эта карликовая планета испытала сильные гравитационные взаимодействия с Нептуном, и возможно с другими объектами. Существует предположение, что изначально эта карликовая планета была выброшена в Облако Оорта, самую далекую часть Солнечной системы, а затем была отправлена обратно.

Такие объекты как 2017 OF201, которые находятся на краю Солнечной системы обнаружить очень сложно, а потому ученые считают, что это не единственная карликовая планета, ожидающая своего открытия. Астрономы считают, что в той части космоса может находиться еще примерно 100 объектов с похожей орбитой и размером, но их еще предстоит найти.

Девятая планета

Новая карликовая планета также бросает вызов теориям о существовании так называемой Девятой планеты, которую так и не обнаружили, но многие астрономы считают, что где-то за Нептуном она все же есть.

Некоторые астрономы предположили, что необычные орбиты некоторых объектов за Нептуном можно объяснить влиянием гравитации Девятой планеты. Но характеристики карликовой планеты 2017 OF201 не вписываются в эту теорию, ведь ученые считают, что если Девятой планета существует, то она должна была выбросить обнаруженный объект из Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, астрономы нашли редчайший тип двойной звездной системы, где одна звезда вращается внутри другой. Речь идет о пульсаре, который расположен в 455 световых годах от Земли.

Также Фокус писал о том, что черные дыры незаметно растут внутри звезд, как считают физики.